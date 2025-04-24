Рубль днем отыграл утренние потери и почти не меняется в паре с юанем на фоне роста нефти

Москва. 24 апреля. Китайский юань растерял утренний рост и почти не меняется на Московской бирже днем в четверг. Рубль отыграл потери на фоне активно растущей нефти и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам апреля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на понедельник, 28 апреля, когда в бюджет должны быть перечислены НДФЛ, страховые взносы, НДС, НДПИ, акцизы, налог на прибыль и НДД.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3785 руб., что всего на 0,35 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился на 4 копейки относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 83,45 руб./$1; контракт EURRUBF упал на 10 копеек, до 94,89 руб./EUR1.

Рубль может перейти к укреплению по отношению к юаню на торгах в четверг, курс пары "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 руб. за юань с попытками отступления в его нижнюю половину, говорится в обзоре управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

Отсутствие поводов для продаж, а также поддержка со стороны основных фундаментальных факторов, таких как жесткая денежно-кредитная политика и повышенное предложение иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, могут позволить рублю отыграть часть потерь, считает аналитик.

Плюс к этому, указывает Зварич, поддерживающим фактором для национальной валюты может стать стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent продолжает удерживать позиции выше $65 за баррель.

Эксперт ПСБ также отмечает, что инвесторы продолжат следить за геополитическими новостями, которые в ходе торгов могут скорректировать динамику рубля.

"В сложившейся ситуации ожидаем, что в четверг пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 11-11,5 с попытками отступления в его нижнюю половину", - пишет Зварич в материале.

Участники рынка находятся в ожидании новостей относительно урегулирования российско-украинского конфликта и заседания Банка России по ключевой ставке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре после майской поездки в страны Персидского залива может провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Полагаю, что это возможно, но маловероятно", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос, возможна ли встреча с Путиным во время пребывания Трампа в Саудовской Аравии.

"Думаю, эта встреча состоится вскоре после (поездки в страны Персидского залива)", - добавил президент США.

Во вторник Белый дом сообщил, что президент США посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ в период с 13 по 16 мая.

Еще в феврале в Эр-Рияде выражали готовность принять саммит лидеров РФ и США.

25 апреля состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. По итогам заседания пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу на уровне 21% годовых (третий раз подряд). При этом большинство экспертов надеется на смягчение регулятором риторики.

Банк России, оставив ставку в марте неизменной, сохранил умеренно жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор допустил рассмотрение вопроса повышения ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели.

Позднее ЦБ не раз подтверждал этот сигнал. К снижению ставки Банк России будет подходить аккуратно, учитывая опыт прошлого года, когда инфляция после некоторого замедления в начале года вновь начала ускоряться, заявила в начале апреля председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Перейти к смягчению ДКП Банк России может при устойчивом замедлении инфляции и снижении инфляционных ожиданий, подчеркивало руководство ЦБ.

Годовая инфляция в РФ на 21 апреля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, осталась на уровне 14 апреля и составила 10,34% (после тех же 10,34% на конец марта), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 10,35% на 21 апреля с 10,38% на 14 апреля, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь апрель 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле выросли до 13,1% с 12,9% в марте, ценовые ожидания предприятий РФ продолжили снижение (третий месяц подряд).

Цены на нефть усилили подъем днем в четверг, восстанавливаясь после резкого снижения накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:05 мск поднимается на 1,12%, до $66,85 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 1,33%, до $63,09 за баррель.

Накануне эталонные марки нефти подешевели на 2-2,2% на слухах, что несколько стран-участниц ОПЕК+ намерены предложить ускорить рост добычи нефти в июне. Следующая встреча для обсуждения планов по добыче состоится 5 мая.

Определенную поддержку ценам на нефть оказывают сигналы готовности Вашингтона и Пекина к переговорам о торговом соглашении. Однако пока такие переговоры не начались, а министр финансов США Скотт Бессент дал понять, что Белый дом не будет в одностороннем порядке снижать пошлины на китайский импорт.

По оценкам аналитиков Rystad Energy, полномасштабная торговая война между США и Китаем может сократить прирост спроса на нефть в Китае в текущем году вдвое, до 90 тыс. баррелей в сутки со 180 тыс. б/с.

Кроме того, дешевеющий доллар повышает привлекательность нефти для держателей других валют. Рассчитываемый ICE индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, в четверг падает на 0,55%.

Запасы бензина в Штатах за прошлую неделю упали на 4,476 млн баррелей, дистиллятов - на 2,353 млн баррелей. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 1,15 млн баррелей, дистиллятов - на 100 тыс. баррелей.

Коммерческие запасы нефти в США увеличились слабо - на 244 тыс. баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, сократились на 86 тыс. баррелей.