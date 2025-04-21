"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ММК

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ПАО "ММК" с целевой ценой 44,0 рубля за бумагу и потенциалом роста 33,9% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Алексея Калачева.

"Группа "ММК" не избежала общего для отрасли спада производства в условиях высокой ключевой ставки, - пишет эксперт. - При этом компания использовала данный период для ремонта и модернизации основных активов. Низкие цены и рост затрат привели к снижению прибыли, однако компания сохранила все признаки финансовой устойчивости, включая небольшой долг и чистую денежную позицию. Завершив ряд проектов, "ММК" значительно сократит капитальные затраты в 2025 году, что поддержит свободный денежный поток, с которого платятся дивиденды. После снижения акции стоят заметно ниже потенциала. Мы считаем, что "ММК" выиграет от перехода ЦБ РФ к снижению ключевой ставки".

ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" - одна из крупнейших российских металлургических компаний, на которую приходится от 15 до 17% российского производства стали.

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