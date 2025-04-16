Акции Газпрома интересны для покупок на долгосрочную перспективу - ПСБ

Акции "Газпрома" интересны для покупок на долгосрочную перспективу, полагает аналитик банка ПСБ Екатерина Крылова.

"Акции компании за месяц потеряли 23% и выглядят привлекательно для входа на долгосрочную перспективу, - отмечает эксперт в комментарии. - Драйверы роста: более высокие цены на газ, фокус на внутренний рынок (тарифы будут проиндексированы на 10,3%) и консолидация "Сахалинской энергии".

Также "Газпром" является очевидным бенефициаром при улучшении геополитического фона и потенциально имеет возможность возвращения на европейский рынок, подчеркивает Крылова. "Некоторые европейские компании уже начинают говорить о необходимости вернуться к российскому газу, - указывает аналитик. - По сравнительному мультипликатору P/E на 2025 год "Газпром" стоит всего 2,7х. Наш таргет на 12 месяцев составляет 210 рублей за акцию".

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