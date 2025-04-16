Рубль днем немного усилил темпы снижения на фоне правительственной дискуссии относительно обязательной продажи валютной выручки

Москва. 16 апреля. Китайский юань немного ускорил рост на Московской бирже днем в среду, рубль слабеет на фоне новостей о развернувшейся в правительстве дискуссии относительно продления президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,3505 руб., что на 12,25 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился на 80 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 85,01 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 1,42 рубля, до 95,68 руб./EUR1.

Курс валютной пары "юань-рубль" в сложившихся условиях, скорее всего, будет консолидироваться в середине торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань до конца текущей недели, говорится в материале управляющего эксперта Центра аналитики и экспертизы банка ПСБ Дениса Попова.

Курс рубля остается достаточно крепким под влиянием умеренно позитивного геополитического новостного фона и фундаментальных факторов, отмечает аналитик: локальные пики внешнеторгового профицита в марте, жесткая денежно-кредитная политика, увеличенные объемы продаж валюты Банком России, относительно крупные налоги в апреле.

При этом, указывает Попов, движение курса к еще более крепким уровням ограничивает сохраняющееся давление на глобальные сырьевые цены, негатив которого в полной мере, вероятно, проявится с лагом в полтора-два месяца.

"В таких условиях мы считаем, что до конца недели наиболее вероятна консолидация курса в середине текущего торгового диапазона 11-11,5 руб. за юань. Усиление волатильности возможно, и если реализуется, то будет, скорее всего, связано с выходом каких-то геополитических новостей. Риск тестирования уровней ниже 11 руб. за юань до конца месяца также сохраняется (при позитивных геополитических новостях), но сильно на этот сценарий по-прежнему не рассчитываем", - пишет эксперт в обзоре.

Новое продление истекающего в конце апреля президентского указа об обязательной репатриации и продаже части валютной выручки экспортеров натолкнулось на позицию ЦБ РФ, который не согласен с правительством и выступает против пролонгации действующего режима в нынешней ситуации.

"Правительство поддержало, Банк России имеет замечания", - сказал журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев, отвечая на вопрос о судьбе предложения Минфина о продлении указа.

"Они (Банк России - ИФ) считают, что при нынешней ситуации не надо продлевать", - сообщил замминистра финансов. "Сейчас мы это все утрясаем", - сказал он.

Обязательная репатриация и продажа части валютной выручки экспортерами была введена в октябре 2023 года сроком на полгода, позже действие указа было продлено на год - до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы.

В июне 2024 года правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. В октябре 2024 года эта планка была снижена до 25%.

Россия фактически завершила переход на расчеты в национальных валютах: по итогам 2024 года на них приходилось почти 80% внешнеторговых транзакций, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук в рамках правительственного часа в Совете Федерации.

"Всего в 2024 году доля нашей торговли, осуществлявшейся в национальных валютах, составила 79,8%. Напомню, что в 2020 году это было всего 25%", - сказал он.

Оверчук отметил, что в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), куда помимо России входят также Белоруссия, Армения, Казахстан и Киргизия, доля расчетов в нацвалютах достигла 93%.

"Нашим основным торговым партнером является Китайская народная республика, с которой более 95% расчетов осуществляется в юанях и рублях. Со странами ЕАЭС доля расчетов в национальных валютах составляет 93%, с Индией - 90%", - перечислил он.

В рамках ЕАЭС основной объем транзакций, по словам замглавы правительства, приходится на российский рубль. "Мы делаем независимую систему взаиморасчетов (...) Фактически мы осуществили переход на национальные валюты, и здесь рубль на пространстве ЕАЭС играет колоссальную роль сегодня: фактически здесь 75% взаиморасчетов в ЕАЭС сегодня идет в российском рубле. Это ни у кого не вызывает проблем, это удобно", - заявил он.

Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,1% с 7,0% в марте, следует из опроса ЦБ РФ. Эксперты также немного пересмотрели прогноз по ВВП РФ на текущий год: ждут его роста на 1,6% вместо 1,7% ранее.

Ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год незначительно улучшились: теперь аналитики прогнозируют ее на уровне 20,0% вместо 20,1% ранее. Кроме того, аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 95,2 рубля (98,5 рубля в марте).

Опрос проводился 11-15 апреля 2025 года. Результаты опроса являются медианой прогнозов 26 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Если респондент дал свои ожидания в виде интервала, то для расчета учитывалась его середина.

Цены на нефть перешли к росту, получая поддержку от надежд на деэскалацию в торговых отношениях США и Китая.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:05 мск выросла на 0,84% и составляла $65,2 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,88% - до $61,86 за баррель.

Китай просигнализировал о своей открытости для диалога с США, но при этом потребовал изменения тональности заявлений Вашингтона на более уважительную, а также назначения американцами представителя по переговорам, пользующегося поддержкой президента США Дональда Трампа. Это повысило оптимизм инвесторов и надежды на постепенное снижение напряженности в международной торговле, пишет Trading Economics.

По данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 2,4 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 1,68 млн.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные об изменении резервов топлива в США будут опубликованы министерством энергетики позднее в среду.