Nikkei 225 прибавляет более 8%

Фондовые индексы США завершили торги в среду ростом на 7,9-12,2%. Азиатские рынки акций растут в четверг. Нефть дешевеет в четверг утром, Brent торгуется у $64,8 за баррель.

Американские фондовые индексы взлетели на торгах в среду на заявлении американского президента Дональда Трампа о приостановке на 90 дней действия пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры.

В число этих стран входит большинство торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая. В случае с КНР пошлины повышаются до 125%, заявил Трамп.

США смягчили на 90 дней позицию по пошлинам в отношении ряда стран, чтобы дать им время для переговоров с Вашингтоном по ликвидации проблем в сфере двусторонней торговли, пояснил американский министр финансов Скотт Бессент.

"Каждый из этих случаев будет обсуждаться, на это потребуется какое-то время, причем президент Трамп хочет быть вовлечен в это лично. Для этого нам нужна 90-дневная пауза", - сказал он журналистам.

Бессент подтвердил, что "пауза" касается только ответных пошлин. В течение 90 дней в отношении группы стран будет действовать базовая пошлина в 10%.

Котировки акций Microchip Technology (SPB: MCHP) подскочили на 27,1%, United Airlines Holdings (SPB: UAL) - на 26,1%, Advanced Micro Devices (SPB: AMD) - на 23,8%, Delta Air Lines (SPB: DAL) - на 23,4%, ON Semiconductor Corp. (SPB: ON) - на 22,7%.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подорожали на 22,7%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 18,7%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 15,3%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 14,8%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 12%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 10,1%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 9,7%.

Капитализация Boeing Co. (SPB: BA) повысилась на 15,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 11,8%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 9,6%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 8,6%, International Business Machines (SPB: IBM) - на 6,5%.

Акции нефтяных компаний поднялись в цене вслед за восстановлением цен на нефть: Exxon Mobil (SPB: XOM) прибавила 5%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - 6,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 2962,86 пункта (7,87%) и составил 40608,45, показав лучший однодневный рост с марта 2020 года.

Значение S&P 500 повысилось на 474,13 пункта (9,52%) - до 5456,9 пункта. Индекс отметился самым сильным ростом с октября 2008 года.

Nasdaq Composite вырос на 1857,06 пункта (12,16%) - до 17124,97 пункта, продемонстрировав самый значительный подъем с января 2001 года.

Азиатские рынки акций растут в четверг на решении президента США Дональда Трампа приостановить на 90 дней действие пошлин в отношении свыше 75 стран, запросивших переговоры по торговым тарифам.

В течение 90 дней пошлины для этих стран будут составлять 10%, заявил Трамп накануне. Решение касается большинства торговых партнеров США в Азии, за исключением Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 8,4% в ходе торгов, южнокорейский Kospi - 5,8%, австралийский S&P/ASX 200 - 4,5%.

"Инвесторы в Азии и за ее пределами вздохнули с облегчением, - отмечает главный экономист HSBC Holdings по региону Фредерик Нойманн. - Приостановка действия пошлин Вашингтоном дает странам время для переговоров. Для ориентированных на экспорт азиатских экономик это особенно важно, поскольку высокие американские пошлины ставят под угрозу экономический рост".

Китайский рынок также растет, несмотря на то, что Трамп поднял пошлины для страны до 125%. В среду Пекин объявил об увеличении пошлин для американских товаров до 84%.

Фондовый индекс Shanghai Composite прибавил 1,1%, гонконгский Hang Seng - 2,7%.

Поддержку китайскому рынку оказали внутренние меры, в том числе, увеличение инвестиций в акции государственными финкомпаниями. По данным СМИ, китайские лидеры планируют встречу во вторник для обсуждения экономических стимулов в ответ на введение пошлин Штатами.

Статданные, опубликованные в четверг, показали сохранение дефляции в Китае по итогам второго месяца подряд. Потребительские цены (индекс CPI) в стране в марте уменьшились на 0,1% в годовом выражении, сообщило Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. В феврале дефляция составила 0,7%. Аналитики в среднем прогнозировали рост потребительских цен в марте на 0,1%, по данным Trading Economics.

В числе лидеров роста в Гонконге - бумаги JD Health (+7,2%), BYD Electronic (+6,9%), Sunny Optical (+6,3%). Уверенно дорожают также акции IT-компаний, в том числе Lenovo Group (+8,1%), Alibaba Group Holding (SPB: BABA) (+2,8%), Tencent (SPB: 700) Holdings (+1,6%).

В Токио лидерами роста являются бумаги Kawasaki Heavy Industries (+15,5%), Yaskawa Electric Corp. (+15,1%), Renesas Electronics (+14,8%).

Растут также акции Toyota Motor (+7%), Nintendo (+10%), Sony Group (12,7%).

В Южной Корее резко дорожают бумаги SK Hynix (+10,2%), Samsung Electronics (+6,2%), Hyundai Motor (+6,7%), в Австралии - акции BHP Group (+5,7%), Woodside Energy (+4,7%), Pilbara Minerals (+11,7%).

Цены на нефть снижаются утром в четверг после лучшего в этом году роста накануне на новости о приостановке введения пошлин на импорт в США из ряда стран.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск снижается на $0,7 (1,07%), до $64,78 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на $2,66 (4,23%), до $65,48 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились к этому времени на $0,58 (0,93%), до $61,77 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $2,77 (4,65%), до $62,35 за баррель.

Вечером в среду президент США Дональд Трамп объявил о приостановке на 90 дней действия зеркальных пошлин для стран, не ответивших на ранее объявленные им тарифные меры. В то же время тарифы в отношении китайского импорта повышаются до 125%.

"С учетом того, что деэскалация торговой войны между США и Китаем маловероятна в ближайшее время, отскок котировок едва ли перерастет в разворот тренда", - отметил аналитик Chaos Research Institute Чжоу Ми.

Китай является крупнейшим в мире импортером нефти, и рост американских пошлин может негативно сказаться на спросе на топливо и продукты нефтепереработки в стране.

Давление на котировки также оказывают данные о том, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,553 млн баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 2,2 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 4 апреля, уменьшились на 1,6 млн баррелей, дистиллятов - на 3,544 млн баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, выросли на 681 тыс. баррелей.