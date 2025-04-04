Потенциал роста бумаг Ozon составляет 45% с текущих уровней - БКС Экспресс

Потенциал роста АДР Ozon составляет 45% с текущих уровней (целевая цена - 5400 рублей), отмечается в комментарии эксперта БКС Экспресс Оксаны Холоденко.

Аналитик выделяет следующие факторы, которые способны обеспечить рост бумаг компании в среднесрочной перспективе:

- С начала года бумаги Ozon выросли на 13% и чувствуют себя лучше Индекса Мосбиржи, который за аналогичный период снизился на 1%. Технически бумаги успели откатиться и зависли над статической поддержкой 3600 руб. В случае нового рывка наверх возможно возвращение бумаг в район 4200 руб. Это подразумевает 13-процентный потенциал роста от уровня пятницы, 4 апреля - 3691 руб.

- Ozon - второй по величине игрок на рынке маркетплейсов после Wildberries. Перед нами история роста. Темпы увеличения товарооборота (GMV) Ozon превышают рынок в целом. Популяризация онлайн-торговли, финтеха и искусственного интеллекта на руку самой компании. Наблюдается рост кредитного портфеля.

- Результаты группы за 2025 год достаточно сильные. Выручка выросла на 45%, до 615,7 млрд руб. Выручка от маркетинговых и информационных услуг взлетела на 95% г/г. Развитие кредитных продуктов и повышение ключевой ставки Банка России привели к более чем трехкратному росту процентной выручки. Компания ожидает рост оборота на 30-40% по итогам 2025 года.

- Ozon входит в топ-10 предприятий Мосбиржи по рентабельности. Показатель ROE с учетом данных за 12 месяцев (LTM) - 44,9%. Долговая нагрузка, по сути, отсутствует. Чистый долг отрицательный и равен -230,7 млрд руб. Предприятие не платит дивиденды. Запас денежных средств - своего рода подушка безопасности - дает возможность инвестировать в новые проекты. На рентабельность может позитивно повлиять увеличение доли прибыльных сегментов рекламы и финтеха.

- Ожидается, что процедура редомициляции завершится до конца 2025 года. Она будет способствовать росту ликвидности бумаг, снизит регуляторные риски. Предполагается полный перенос акционерной структуры в Россию. Таким образом будет устранена неопределенность, связанная с зарубежной регистрацией Ozon.

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