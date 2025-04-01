Рынок акций РФ начал апрель с отката ниже 2965п по индексу МосБиржи, лидировали в падении акции Газпрома

Москва. 1 апреля. Рынок акций РФ на первых апрельских торгах продолжил снижение после локальной коррекции, распродажи подогревались сохраняющимися опасениями затягивания процесса урегулировании конфликта на Украине, сдерживающим фактором выступила подросшая нефть (фьючерс на Brent подрос к $74,8 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 2965 пунктов после утреннего роста выше 3040 пунктов; лидировали в откате акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-4,4%), упавшие к уровням 2-месячной давности.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2964,43 пункта (-1,6%), индекс РТС - 1100,33 пункта (-0,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,8%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ со 2 апреля, составил 84,8707 руб. (-62,56 копейки).

Подешевели также акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-3,8%), ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,3% и -2% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,9%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%).

Подорожали акции "Магнита" (MOEX: MGNT) (+4,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,3%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,3%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,3%).

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил во вторник, что Россия пока не слышала от администрации США сигналов Киеву о прекращении конфликта на Украине, но серьезно воспринимает предлагаемые Вашингтоном решения.

"Мы не слышали от (президента США Дональда - ИФ) Трампа сигнала в Киев о прекращении войны. Все, что есть на сегодня, это попытка найти некую схему, которая позволила бы вначале добиться прекращения огня, как оно мыслится американцами, а затем перейти к неким другим моделям и схемам, в которых, насколько можно судить, на сегодня нет места главному нашему требованию, а именно решению проблем, связанных с первопричинами этого конфликта", - сказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

По его словам, отсутствие в американских предложениях решения первопричин конфликта "надо преодолевать".

"Предлагаемые же американцами модели и решения воспринимаются нами весьма серьёзно, но мы тоже не можем все это принимать как есть", - добавил замминистра.

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине. "Я думаю, он (Путин - ИФ) собирается выполнить свою часть сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, он не хочет вводить дополнительные пошлины на российскую нефть. "Но я думаю, вы знаете, я бы так и поступил, если бы думал, что он не сделает свою работу", - заявил Трамп.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Денис Обухов, рынок акций РФ после локального отскока возобновил коррекционное снижение, продажам могло поспособствовать обсуждение 17-го пакета антироссийских санкций со стороны ЕС. Индекс Мосбиржи постепенно возвращается к уровням января, причем локально давление на динамику рынка продолжает оказывать отсутствие реальных позитивных действий в части геополитики и укрепление рубля. Существенно улучшить ситуацию может частичная отмена санкционных ограничений. На неделе должен состояться телефонный разговор президентов России и США, напомнил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, рынок остается во власти продавцов, поскольку надежды на быстрые геополитические улучшения не оправдались, а сложившаяся неопределенность в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине не способствует новым покупкам. Также появились очередные санкционные новости - в ЕС заявили, что начали обсуждать 17-й пакет антироссийских санкций.

Мрачный настрой на мировых площадках из-за рисков эскалации торговых войн во вторник немного разбавила позитивная макростатистика. Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) КНР от Caixin за март составил 51,2 пункта, что превысило прогнозные 50,6 пункта. В еврозоне потребительская инфляция в минувшем месяце неожиданно замедлилась до 2,2% с 2,3% г/г.

В среду на рынках волатильность сохранится - вступят в силу новые тарифы США для международной торговли. Выйдет отчет ADP по уровню занятости в американском частном секторе. "Московская биржа" в среду представит данные об объеме торгов за март, Росстат - сведения по недельной инфляции. В отсутствие позитивных драйверов осторожные настроения могут преобладать и далее. Прогноз по индексу МосБиржи на 2 апреля - 2950-3100 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на западных фондовых площадках во вторник наблюдались покупки у локальных минимумов, которые на данный момент все еще можно назвать техническими. В среду президент США Трамп планирует объявить о введении масштабных торговых пошлин, которые представляют собой риски для всей мировой экономики. Если Трамп неожиданно смягчит свою позицию, это может стать приятным сюрпризом для инвесторов. Российский рынок к завершению сессии оставался в заметном "минусе" и в этот раз закрепился ниже 3000 пунктов по индексу Мосбиржи с ближайшей важной среднесрочной поддержкой 2900 пунктов. Участники в РФ не получают обнадеживающих геополитических новостей, а в середине недели будут ждать дополнительных сигналов от ЦБ РФ в рамках резюме обсуждения ключевой ставки. На данный момент регулятор придерживается осторожной "ястребиной" позиции, добавляя негатива в акции, считает Кожухова.

В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,02%, австралийский ASX Australia вырос на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,4%), подросли Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX прибавили 0,3-1,7%) и США (индексы к 18:50 МСК повысились на 0,1-0,7% во главе с Nasdaq).

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале снизился до 12 пунктов по сравнению с 14 пунктами в предыдущие три месяца, говорится в сообщении Банка Японии. Это минимальный уровень за последний год. При этом результат совпал со средним прогнозом экспертов.

Резервный банк Австралии (RBA) сохранил ключевую процентную ставку на уровне 4,1% по итогам заседания во вторник. Решение совпало с консенсус-прогнозом аналитиков. Инфляция в стране существенно замедлилась по сравнению с пиком 2022 года благодаря жесткой денежно-кредитной политике, и последние данные говорят о ее продолжающемся ослаблении. Тем не менее ЦБ необходимо быть уверенным в том, что этот прогресс продолжится, говорится в заявлении RBA по итогам заседания.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в производственной сфере Китая, который рассчитывает Caixin, в марте увеличился до 51,2 пункта (максимальный уровень с ноября) по сравнению с 50,8 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали повышения в среднем до 51,1 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте снизился до 49 пунктов по сравнению с 50,3 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали уменьшения показателя до 49,5 пункта, по данным Trading Economics. Значение индекса выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в производственном секторе, ниже - о ее ослаблении.

На нефтяном рынке цены вечером во вторник растеряли дневной прирост, инвесторы оценивают перспективы спроса и предложения, ожидая прояснения санкционной и торговой политики Вашингтона.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $74,76 за баррель (-0,01% и +2,8% накануне), майская цена WTI - $71,45 за баррель (-0,03% и +3% в понедельник).

Трейдеры ждут заявлений президента США Дональда Трампа, который обещал 2 апреля анонсировать новую порцию пошлин, в том числе в отношении стран, использующих торговые ограничения для американских компаний.

В интервью телеканалу NBC в воскресенье Трамп сообщил, что намерен ввести вторичные 25%-е пошлины на экспортируемую российскую нефть, если Москва не заключит соглашение по украинскому урегулированию. В том же интервью американский президент заявил, что осуществит мощную бомбардировку Ирана, если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе.

В понедельник Трамп заявил, что американская операция против йеменских мятежников-хуситов находится лишь в начальной фазе.

"Выбор для хуситов очевиден: прекратите огонь по кораблям США, и мы прекратим огонь по вам. В противном случае - мы лишь начали, и настоящие страдания еще впереди - и для хуситов, и для их спонсоров в Иране", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что хуситы за последние две недели понесли серьезные потери, в том числе в своем руководстве, а США продолжают наращивать силу ударов.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-дону" (MOEX: RTGZ) (-5,1%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (-4%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (-3,9%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-2,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-2,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,5%), МДМГ (MOEX: MDMG) (-2,3%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-2,7%).

Чистая прибыль ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (-0,2%) по МСФО за 2024 год упала в 28 раз, до 731 млн рублей, сообщила компания. Выручка группы выросла на 6,3%, до 393,7 млрд рублей.

Выросли расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+8,3%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+7,9%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+7,8%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+7,2%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (+5%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+4,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+4,8%).

Группа компаний "О''Кей" по итогам 2024 года увеличила EBITDA по МСФО на 20,3% (до 20,5 млрд рублей), говорится в сообщении ритейлера. Валовая прибыль группы "О''Кей" выросла на 7,9% (до 51,4 млрд рублей), чистая прибыль за год составила 2 млрд рублей против убытка в 2023 году. Общая выручка увеличилась на 5,5%, до 219,36 млрд рублей.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 98,64 млрд рублей (из них 16,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 11,26 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 11,07 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).

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