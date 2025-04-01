ПСБ сохраняет позитивную оценку акций "Циан"

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку акций МКПАО "Циан" с прогнозной стоимостью на уровне 940 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

"Как и ожидалось, эмитент показал сильные финансовые результаты за 2024 год, который был непростым для рынка недвижимости. Успехов удалось достичь по большей части за счет оптимизации расходов и отсутствия долгового бремени. Старт торгов акциями российского "Циан" на Московской бирже запланирован на 3 апреля. В условиях сильной отчетности и активной дивидендной позиции ждем роста цены бумаг после начала торгов", - пишет эксперт.

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