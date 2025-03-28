"Префы" Россети Ленэнерго - привлекательный защитный актив - "Финам"

Аналитики "Финама" считают привилегированные акции "Россети Ленэнерго" привлекательным защитным активом и сохраняют их целевую цену на уровне 274,7 руб., что соответствует потенциалу роста на 34,8% и рейтингу "покупать", сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Несмотря на несколько разочаровывающие показатели чистой прибыли, обусловленные влиянием неденежных статей расходов, мы сохраняем положительный взгляд на привилегированные акции "Россети Ленэнерго", - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - В условиях приостановки дивидендных выплат со стороны крупных отраслевых эмитентов данные бумаги остаются одной из наиболее привлекательных дивидендных историй в электроэнергетическом секторе".

По оценке эксперта, дивиденды по привилегированным акциям "Россети Ленэнерго" за 2024 год могут составить около 26,0 руб. на акцию. "Из-за менее значительного роста прибыли они, вероятно, окажутся ниже наших предыдущих ожиданий, - указывает Смирнов. - Тем не менее текущая дивидендная доходность остается одной из самых высоких в секторе и может достигнуть 12,7%".

"Россети Ленэнерго" - распределительная сетевая компания, оказывающая услуги по передаче электроэнергии клиентам на оптовом и розничном рынке электроэнергии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.