Потенциал роста "префов" Транснефти c учетом дивидендов составляет 34% - "Эйлер АТ"

Потенциал роста "префов" "Транснефти" c учетом дивидендов составляет 34%, говорится в комментарии старшего аналитика компании "Эйлер Аналитические Технологии" Андрея Полищука.

По оценке эксперта, дивиденд "Транснефти" за 2024 год составит 162 руб. на акцию (доходность - 13%), из которых 54 руб. на акцию будут выплачены по итогам второго полугодия.

Что касается результатов "Транснефти" за 2П24, по оценке "Эйлер АТ", выручка компании во втором полугодии 2024 года снизилась на 3% в сравнении с первой половиной года (до 699 млрд руб.), а сокращение EBITDA и чистой прибыли достигло 20% (до 238 млрд руб.) и 30% (до 115 млрд руб.) соответственно.

"На динамику выручки ключевое влияние оказало сокращение прокачки нефти (из-за сделки ОПЕК+), а также снижение цен на нефть, с учетом того, что часть выручки формируется из доходов от перепродажи сырья, - отмечает Полищук. - В случае EBITDA сказался рост денежных операционных расходов, а на размер чистой прибыли повлияла переоценка чистых отложенных налоговых обязательств из-за роста ставки налога на прибыль в 2025 году".

В 2025 году эксперт ожидает улучшения результатов компании и роста дивидендных отчислений. "В 2025 году тарифы "Транснефти" были проиндексированы выше ожидаемой инфляции - на 9,9%. Мы полагаем, что по итогам 2025 года дивиденд может составить 173 руб./акц. с доходностью 14,5%. В долгосрочной же перспективе мы ожидаем роста доходности до 15,5%, а в случае сохранения дополнительной индексации доходность превысит 17,5%", - прогнозирует стратег.

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