"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Элемента с целью 0,1705 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "Элемент" с целью 0,1705 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 0,14 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эмитент учредил юрлицо АО "Корпорация роботов" для развития нового направления - промышленной робототехники. Компания намерена занять лидирующие позиции на этом рынке, отмечают аналитики.

Согласно исследованию Kept, рынок промышленной робототехники в России развит слабо. Уровень роботизации составляет 19 роботов на 10 тыс. работников, тогда как среднемировой уровень роботизации составляет 162 робота на 10 тыс. работников.

"С технической точки зрения цена находится на сильном уровне поддержки. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 0,14 руб. риск на портфель составит 0,23%", - указывают в "Финаме".

ПАО "Элемент" - крупнейший производитель микроэлектроники в России. Компания создана в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха".

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