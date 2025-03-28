"БКС МИ" подтверждает позитивную оценку акций X5

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на горизонте года с учетом перспектив роста бизнеса и прогнозной дивидендной доходности, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.

"Акции компании торгуются с мультипликатором 3,5х EV/EBITDA и 8,7х Р/Е на базе наших прогнозов EBITDA и прибыли на 2025 год", - отмечают эксперты.

"Эмитент 27 марта провел "День инвестора". Комментарии X5 по дивидендам подкрепляют наши ожидания дивдоходности на двенадцать месяцев (33%) с выплатой двух дивидендов. Сюда входят уже объявленные выплаты с доходностью 18%. Реестр на их получение закрывается в июле, - указывают Суханова и Шаров. - Долгосрочные планы компании амбициознее наших прогнозов в отношении не только долгосрочных инвестиций, но и темпов роста выручки и рентабельности. Отметим, однако, что на 2025 год ожидания X5 предполагают неплохой рост показателей, близко к нашим прогнозам - выручки на 20% и EBITDA не менее чем на 10%".

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