Акции ЛУКОЙЛа сохраняют потенциал роста около 13% во 2К25 - Freedom Finance Global

Акции "ЛУКОЙЛа" сохраняют потенциал роста около 13% во втором квартале текущего года, полагает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Выручка "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 2024 год увеличилась на 8,74% г/г, до 8,6 трлн руб., чистая прибыль упала на 26,6% в г/г, до 851,54 млрд руб., отмечается в комментарии. Показатель, относящийся к акционерам, сократился на 26,5% г/г, до 848,5 млрд. EBITDA уменьшилась на 11% г/г, до 1,785 трлн руб.

"Ухудшение результатов "ЛУКОЙЛа" по международным стандартам было вполне ожидаемо из-за неблагоприятной внешней конъюнктуры, поэтому рынок отреагировал на релиз очень сдержанно, - пишет Чернов. - Вероятно, спрос на акции эмитента усилится в ожидании высоких дивидендных выплат, доходность которых мы оцениваем в 14,5% годовых".

По мнению аналитика, во втором квартале 2025 года стоимость ценных бумаг "ЛУКОЙЛа" может достичь исторических максимумов в пределах 8000-8150 руб. на ожидании закрытия реестра акционеров, что предполагает потенциал роста около 13%. "Затем вероятна коррекция, - считает Чернов. - Дальнейшая динамика будет зависеть от цен на нефть, так как в текущем году существенно возросли риски их долгосрочного снижения".

Кроме того, компания недооценена рынком по сравнению с аналогами, подчеркивает стратег. Он отмечает отсутствие долга и большое количество кэша на депозите, что в условиях жесткой денежно-кредитной политики становится одним из позитивных факторов для бизнеса. "По мультипликатору P/E "ЛУКОЙЛ" оценивается рынком в 5,9x, что указывает как на перепроданность, так и на высокие риски, например санкции и увеличение налоговой нагрузки", - указывает Чернов.

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