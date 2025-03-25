Прогнозная цена акций ЛУКОЙЛа на горизонте года - 8930 руб. - ПСБ

Прогнозная стоимость акций "ЛУКОЙЛа" на горизонте года составляет 8930 рублей за штуку, дивидендная доходность бумаг по итогам 2024 года может составить 14,5-14,7%, говорится в материале эксперта Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерины Крыловой.

"Оцениваем результаты эмитента за 2024 год по МСФО как неплохие, отмечая, что компания работала в сложных условиях - низкая маржинальность переработки, необходимость соблюдать квоты ОПЕК+, простой НПЗ из-за внешних воздействий, необходимость переоценивать отложенный налог на прибыль из-за повышения ставки до 25% с 2025 года и пр." - указывает аналитик.

"ЛУКОЙЛ" в понедельник провел заседание совета директоров, где обсуждался и вопрос дивидендов. "По нашим оценкам, даже с учетом проведенного в прошлом году обратного выкупа акций на 100 млрд руб., расчетный дивиденд за 2П24 мог составить 550-570 руб./акцию, то есть в совокупности за год - 1064-1084 руб./акцию. Достаточно высокая доходность - 14,5-14,7%. Наш таргет на двенадцать месяцев по акциям - 8930 руб." - пишет Крылова в обзоре.

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