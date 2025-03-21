"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5), поставив на пересмотр целевую цену бумаг компании, сообщается в комментарии аналитика Артема Михайлина.

"Группа X5 представила свои финансовые результаты за 4К24, которые в основном совпали с ожиданиями аналитиков и нашими оценками, - пишет эксперт. - Рентабельность EBITDA составила всего 4,9%, что является наиболее низким уровнем за последние годы. При этом в предыдущие кварталы компания накопила запас прочности, и по итогам года рентабельность снизилась не так сильно, оставшись в переделах прогнозов менеджмента".

Вместе с анонсом финансовых результатов ритейлер представил дивидендную политику новой головной компании и объявил первые за долгое время дивиденды, отмечает Михайлин. X5 выплатит 648 руб. на акцию из нераспределенной прибыли прошлых лет, что дает доходность к текущей цене около 17,6%.

"Согласно положениям раскрытой дивидендной политики, компания будет выплачивать дивиденды по итогам 9 мес. и полного года. Исходя из обозначенных параметров, мы полагаем, что X5 может выплатить не менее 300 руб. на акцию дивидендов по итогам 9 мес. 2025 года. В таком случае дивидендная доходность группы в этом году может составить рекордные 26% или даже больше", - указывает аналитик инвесткомпании.

По его мнению, такой уровень доходности является одним из самых высоких на рынке и создает потенциал для положительной переоценки бумаг X5.

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