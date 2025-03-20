Рубль в четверг лишь незначительно понизился в паре с юанем перед пятничным заседанием ЦБ РФ по ставке

Москва. 20 марта. Китайский юань слегка повысился на Московской бирже по итогам торгов в четверг; рубль к вечеру сумел отыграть почти все потери первой половины дня и лишь незначительно понизился в ожидании решения ЦБ РФ по ставке. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,5025 руб., что всего на 0,65 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, состоится в пятницу, 21 марта. По итогам пройдет пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 марта на 1,5468 рубля, до 84,3955 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,6376 рубля, до 92,4633 руб./EUR1.

"Курс российской валюты остается подвержен значительным колебаниям. Волатильность курса связана с геополитической неопределенностью в переговорах о мирном завершении военного конфликта на Украине. В последние дни курс рубля достигал многомесячного максимума в 81,5 за доллар на ожиданиях прорыва на переговорах американского и российского президентов. После опубликования результатов переговоров курс российской валюты перешел к постепенному ослаблению. Приближающийся период налоговых платежей может поддержать рубль. В ближайшие дни курс российской валюты будет находиться в диапазоне 83-88 за доллар", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник управления операций на финансовых рынках Инбанка Сергей Черняков.

"Рубль после негативного старта восстановился к юаню, но вскоре стал активно дешеветь и растерял почти все достижения недели, в основном полученные в понедельник. Правда, еще в начале торгов российская валюта сумела приостановить нисходящее движение и перешла к умеренной коррекции. В результате удалось отыграть около половины ощутимых дневных потерь. Давление на рубль может оказывать вероятное уменьшение притока средств зарубежных инвесторов, которые еще недавно стремились успеть вложиться в рублевые активы на фоне ожиданий быстрого установления как минимум перемирия в украинском конфликте. Сейчас относительно подобного развития событий существует в лучшем случае высокая неопределенность. Спрос на иностранную валюту в то же время способен продолжать увеличиваться по мере усиления потребительской активности после спада, свойственного началу года. При этом поступление инвалюты от экспорта может оставаться под давлением как из-за его количественного сокращения под воздействием санкций и геополитики, так и по причине ощутимо подешевевшей за последние месяцы нефти", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Аналитики единогласно ждут сохранения ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу, 21 марта, на уровне 21% годовых.

Банк России в феврале, сохранив ключевую ставку на уровне 21%, заявил, что будет оценивать целесообразность ее повышения на ближайшем заседании с учетом скорости и устойчивости снижения инфляции.

Инфляция в годовом выражении, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 17 марта символически ускорилась до 10,20% с 10,19% на 10 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), но замедлилась до 10,08% на 17 марта с 10,11% на 10 марта, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития). Расхождения в оценках годовой инфляции по разным методикам связаны с тем фактом, что в марте 2024 года динамика была неравномерной - в первой половине месяца рост цен был низким, а во второй половине ускорился.

На прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин этот сигнал повторил, отметив, что поступившие с февральского заседания совета директоров по ставке данные значимо картину не меняют.

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов в начале марта сообщил, что не удивился бы, если на заседании в марте совет директоров ЦБ рассматривал и повышение, и снижение ставки. При этом он тогда отметил, что регулятор сможет полностью оценить тенденции в кредитовании к апрельскому заседанию по ставке.

ЦБ в преддверии заседания совета директоров опубликовал оперативные данные об инфляционных ожиданиях населения и бизнеса в марте. У граждан они снизились сразу на 0,8 процентного пункта - до 12,9%, у предприятий тоже продолжили существенно снижаться.

Цены на нефть прибавляют более 1,4% в четверг на информации об ужесточении Вашингтоном санкций в отношении поставок иранской нефти.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $71,83 за баррель, что на 1,5% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,55%, до $68,19 за баррель.

Министерство финансов США в четверг объявило о введении санкций в отношении независимой китайской нефтеперерабатывающей компании Luqing Petrochemical "за покупку и переработку иранской нефти на сотни миллионов долларов".

В санкционный список также помещены 19 организаций и судов, "задействованных в поставках миллионов баррелей иранской нефти и составляющих "теневой флот" танкеров, который обеспечивает нефтью независимые НПЗ, такие как Luqing Petrochemical", говорится в заявлении Минфина США.

Цены на нефть колебались между ростом и снижением до появления информации о новых санкциях американского Минфина.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 19 марта выросла на 5 базисных пунктов, до 21,45% годовых. Срочная версия RUONIA на срок один месяц повысилась в четверг на 2 базисных пункта, до 21,43% годовых, версия на три месяца, напротив, опустилась на 1 базисный пункт - до 21,39% годовых. Срочная версия RUONIA сроком на шесть месяцев прибавила 1 базисный пункт относительно предыдущего торгового дня и составила 21,42% годовых.