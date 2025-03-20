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Главная / Мнения аналитиков / Акции Т-Технологий интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
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20 марта 2025 года 17:20
Акции Т-Технологий интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции МКПАО "Т-Технологии" интересны для долгосрочных покупок, говорится в материале аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Финансовые результаты эмитента за 2024 год по МСФО соответствуют нашим ожиданиям. Мы ждем дальнейший рост чистой прибыли в 2025 году и значения рентабельности собственного капитала на уровне 30% несмотря на жесткую денежно-кредитную политику Банка России", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-Т/ТЕХНОЛОГИИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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21 марта 2025 года 13:20
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.21 марта 2025 года 12:58
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.21 марта 2025 года 11:39
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.21 марта 2025 года 10:47
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - саммит лидеров ЕС; - решение ЦБ РФ по ключевой ставке и пресс-конференция регулятора; - Московская биржа приостанавливает торги акциями ПАО "Полюс" в связи с... читать дальше
.21 марта 2025 года 10:26
Москва. 21 марта. Китайский юань укрепляется на Московской бирже утром в пятницу, рубль дешевеет перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке. читать дальше
.21 марта 2025 года 10:23
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.21 марта 2025 года 10:00
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.21 марта 2025 года 09:46
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.21 марта 2025 года 09:39
Цены рублевых корпбондов в пятницу не продемонстрируют яркой динамики в ожидании итогов заседания ЦБ РФ
Москва. 21 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут ждать объявления итогов очередного заседания Банка России, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
.21 марта 2025 года 09:29
Акции МКПАО "ВК" в настоящее время непривлекательны для покупок, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции". "Эмитент объявил допэмиссию (компания планирует привлечь до 115 млрд руб. для сокращения долговой нагрузки; вопрос будет рассмотрен собранием акционеров 30 апреля 2025 года) и... читать дальше
.21 марта 2025 года 09:14
"Мои Инвестиции" повысили прогнозную стоимость акций МКПАО "Т-Технологии" до 4100-4200 рублей за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитиков телеграм-канала. Эмитент опубликовал результаты за 4К24 по МСФО. Выручка - 338 млрд руб. (+130%), чистая прибыль - 39 млрд руб. (+87%),... читать дальше
.21 марта 2025 года 09:09
Фондовые индексы США завершили торги в четверг небольшим снижением. Рынки акций стран АТР завершают неделю с разнонаправленными изменениями. Цены на нефть растут в пятницу утром. читать дальше
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