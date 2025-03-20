ЦБ РФ может смягчить риторику по итогам заседания 21 марта 2025г - Freedom Finance Global

Банк России может смягчить риторику по итогам заседания в пятницу, 21 марта 2025 года, на фоне снижения инфляционных ожиданий, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Остановка роста инфляционных ожиданий населения и бизнеса станет важным, на наш взгляд, аргументом для совета директоров регулятора в пользу сохранения ключевой процентной ставки без изменений и даже возможно, что еще и для смягчения риторики регулятора на более "голубиную", - пишет эксперт.

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