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Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВК
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20 марта 2025 года 12:27
"Т-Инвестиции" не рекомендуют покупать акции ВК
"Т-Инвестиции" в настоящее время не рекомендуют покупать акции МКПАО "ВК", говорится в материале аналитиков брокера. Опубликованные финансовые результаты эмитента за 2024 год эксперты оценивают негативно. Рентабельность основного направления бизнеса продолжила ухудшаться одновременно с ростом инвестиций в других сегментах, отмечают они. Возврат от инвестиций все еще остается под вопросом, несмотря на то, что компания предоставила положительный прогноз по скорректированному показателю EBITDA на 2025 год. Долговая нагрузка остается высокой, и для ее снижения ВК решила провести дополнительную эмиссию акций. Планируется привлечь до 115 млрд рублей. Размещение акций пройдет по цене 324,9 рубля за бумагу. Объем предложения может составить 350 млн бумаг дополнительно к текущим 226 млн. "Для акционеров это значительное размытие. Основным покупателем, по нашему мнению, может стать государство", - отмечают аналитики брокера. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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