ЦБ РФ, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на мартовском заседании - УК "Первая"

Банк России, вероятнее всего, сохранит ключевую ставку на заседании 21 марта на уровне 21%, сигнал может быть смягчен до нейтрального, полагает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

"Скорость снижения инфляции, как представляется, все больше соответствует нижней границе февральского прогноза Банка России и нашему прогнозу в базовом сценарии (7% г/г в декабре 2025 года), - пишет эксперт в комментарии. - Тем не менее, пока рано делать выводы об устойчивости обозначенной траектории: необходимо получить больше данных за более длительный период не только по инфляции, но и по остальным макропоказателям. Именно макроэкономический контекст, вероятно, должен быть более значимым для выводов о возможной траектории инфляции в будущем".

Аналитик подчеркивает, что почти все макропоказатели с середины февраля находятся под влиянием улучшения настроений на финансовых рынках, связанного с геополитическими факторами. Наибольшее воздействие может оказывать укрепление рубля, которое способствует снижению инфляции и инфляционных ожиданий.

Кроме того, как представляется эксперту, рост неопределенности из-за геополитики пока способствует дополнительному охлаждению экономики даже без фактического изменения внешних условий:

- компании могут откладывать инвестиционные и иные расходы из-за возможного снижения издержек на импорт, а также усиления конкуренции в случае возврата иностранных компаний на российский рынок;

- динамика потребительских расходов может ухудшиться из-за возможного снижения цен на импорт и расширения предложения иностранных товаров.

"В целом можно сделать вывод, что в широком спектре макропоказателей есть признаки будущей дезинфляции, однако необходимо больше времени для оценки устойчивости ситуации, - резюмирует Ващелюк. - После предыдущего заседания прошло чуть больше месяца. При этом начало года может быть "зашумлено" сезонными и календарными факторами, а также остаточным влиянием резкого роста процентных ставок в ноябре-первой половине декабря 2024 года. Как представляется, имеющиеся данные не содержат оснований для того, чтобы Банк России принимал неожиданные решения по ключевой ставке".

Альтернативный сценарий, на взгляд стратега, предполагает снижение ключевой ставки 21 марта до 20%. Вероятность сценария представляется аналитику невысокой (менее 20%), так как пока нет уверенности в устойчивости снижения инфляции.

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