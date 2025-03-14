Высокая волатильность на валютном рынке РФ пока сохранится - БКС Экспресс

Высокая волатильность на российском валютном рынке, скорее всего, пока сохранится, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Неопределенность на внешнем контуре повышает изменчивость курсов. Проливы будут сменяться выкупами, а высокие отскоки пока будут заливаться. Тем не менее, скорее всего, мы наблюдаем этап формирования локального "дна" в инвалютах - после их обвала с начала года на 20% большинство позитивных факторов курса рубля отыграно, - пишет аналитик. - Весной наверняка уже не будет такого высокого притока валюты от экспорта, как зимой. Импорт после падения в начале года может начать восстанавливаться, что повысит спрос на валюту. А геополитическая риск-премия после сильного сужения может уже и расшириться - значит, рубль вскоре уже может быть дешевле текущих уровней".

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