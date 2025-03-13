Акции группы "Ренессанс страхование" привлекательны для инвестиций в 2025г - "Цифра брокер"

Акции группы "Ренессанс страхование" являются привлекательным объектом для инвестиций в 2025 году, говорится в комментарии инвестиционной компании "Цифра брокер".

"Результаты группы за 2024 год в целом оказались в рамках ожиданий инвесторов, - пишут аналитики. - За 2024 год общая сумма брутто подписанных страховых премий выросла на 37,5% по сравнению с 2023 годов и достигла 169,8 млрд руб., чистая прибыль за 12 месяцев 2024 года составила 11,1 млрд руб., повысившись на 7,8% за год. Менеджмент компании рекомендовал выплатить дивидендами 6,4 руб. на одну акцию за II полугодие 2024 года, что соответствует дивидендной доходности 4,7% по текущим котировкам. Мы находим акции "Ренессанс страхование" привлекательным объектом для инвестиций в 2025 году, компания окажется бенефициаром цикла снижения ключевой ставки из-за переоценки принадлежащего ей инвестиционного портфеля".

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