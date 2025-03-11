Nikkei 225 теряет 1,2%

Уолл-стрит завершила торги понедельника худшим падением с начала текущего года. Азиатские акции падают на торгах во вторник. Цены на нефть стабилизировались во вторник утром, Brent торгуется у $69,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник самым резким падением с начала года на опасениях по поводу экономики США.

Президент США Дональд Трамп заявил в воскресенье, что американской экономике предстоит пережить "переходный период".

"Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но, думаю, все будет отлично для нас".

Внимание рынка на текущей неделе будет приковано к публикации данных о февральской инфляции в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в Штатах в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

"Это может продолжиться", - отметил старший экономист Spartan Capital Securities Питер Кардилло, говоря о снижении фондового рынка. Он добавил, что индекс Nasdaq вступил в фазу коррекции, а S&P 500 приблизился к ней вплотную.

"Рано ли говорить о наступлении медвежьего тренда? Вероятность медвежьего тренда в индексе Nasdaq в настоящее время довольно высока", - сказал эксперт.

Аналитик Morgan Stanley (SPB: MS) Майкл Уилсон отметил, что индекс S&P 500 может упасть на 5%, до 5500 пунктов, по итогам первого полугодия, однако надеется на восстановление до 6500 пунктов во второй половине года.

Рыночная стоимость Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустилась на 5,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 2,4%.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) упала на 15%, рекордными темпами с 2020 года, после того как аналитики UBS ухудшили прогноз поставок автомобилей на первый квартал и понизили целевую цену для акций автопроизводителя.

Капитализация Airbnb Inc. (SPB: ABNB) снизилась на 1,7%, несмотря на то, что Jefferies улучшила рекомендацию для бумаг компании до "покупать".

Стоимость акций Applied Materials (SPB: AMAT) опустилась на 3,7%, хотя один из крупнейших мировых производителей оборудования для выпуска чипов пообещал увеличить программу выкупа акций на $10 млрд.

Рыночная стоимость Redfin Corp. (SPB: RDFN) взлетела на 68% на новости, что американский оператор платформы ипотечного кредитования и риелторского сервиса Rocket Companies Inc. покупает компанию, предоставляющую брокерские услуги по операциям с недвижимостью, за $1,75 млрд.

Цена бумаг криптовалютной биржи Coinbase Global (SPB: COIN) Inc. упали на 17,6%, владельца биткойнов на $42 млрд Strategy Inc. (SPB: MSTR) - на 16,7% вслед за падением биткойна.

Dow Jones Industrial Average снизился на 2,08% и составил 41911,71 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 2,7% - до 5614,56 пункта.

Nasdaq Composite упал на 4% и составил 17468,32 пункта.

Индекс S&P 500 показал худшую динамику с прошлого декабря, Nasdaq - с сентября 2022 года.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона падают на торгах во вторник вслед за резким уходом вниз Уолл-стрит накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,8%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Zijin Mining Group, дешевеющие на 4,5%.

Рыночная стоимость Meituan (SPB: 3690) уменьшается на 3,4%, Xinyi Solar Holdings - на 3,1%, HSBC Holdings - на 2,7%, JD.com Inc.- на 2,6%.

Между тем капитализация Sino Biopharmaceutical (SPB: 1177) повышается на 4,8%, Kuaishou Technology - на 2,5%, Orient Overseas (International) Ltd. - на 2,2%, Nongfu Spring - на 1,7%, Hengan International Group - на 1,6%.

Также заметно дорожают акции автопроизводителей: NIO (SPB: NIO) - на 9%, XPeng (SPB: XPEV) - на 6,5%, Li Auto (SPB: LI) - на 1,4%, Zhejiang Leapmotor Technology - на 5,8%, Great Wall Motor - на 2,4%.

Китайская ассоциация пассажирских автомобилей (CPCA) накануне сообщила, что розничные продажи легковых автомобилей в Китае в феврале выросли на 26% в годовом выражении - до рекордных для этого месяца 1,39 млн единиц. CPCA ожидает, что продажи машин в КНР в марте останутся сильными, поскольку автопроизводители часто выпускают новые модели после Нового года по Лунному календарю.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,2%.

ВВП Японии в четвертом квартале 2024 года увеличился на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, говорится в опубликованном во вторник окончательном отчете правительства. Предварительно было объявлено о повышении ВВП на 0,7%. Аналитики не прогнозировали пересмотра, по данным Trading Economics.

Несмотря на пересмотр с понижением, темпы роста экономики Японии в четвертом квартале были выше, чем в третьем, когда они составили 0,4%. Повышение ВВП отмечено третий квартал подряд.

Существеннее всех в составе Nikkei 225 теряют в цене бумаги Konica Minolta (-7,4%).

Рыночная стоимость Sumitomo Electric Industries и T&D Holdings уменьшается на 5,6%, Fujitsu и Nomura Holdings - на 5,2%.

Цена бумаг Yokogawa Electric увеличивается на 3,2%, Aozora Bank - на 2%, Aeon, NTN и NEXON - на 1,5%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 1,1%.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 1,2%, Samsung Electronics - на 0,1%, Korean Air Lines - на 4,3%, Posco - на 4%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,9%.

Qantas Airways сократила рыночную стоимость на 6,4%.

Капитализация BHP увеличилась на 1,5%, Rio Tinto - на 0,5%.

Цены на нефть стабилизировались во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне общего ухода инвесторов от рисков.

Трейдеры опасаются, что действия президента США Дональда Трампа в торговой сфере приведут к замедлению глобальной экономической активности, что, в свою очередь, ослабит спрос на нефть, отмечает аналитик Tickmill Джозеф Дарие.

"Краткосрочный прогноз для нефтяного рынка остается "медвежьим", поскольку риски, связанные с потенциальными последствиями торговых пошлин, продолжают сказываться на настрое инвесторов", - говорит эксперт, слова которого приводит The Wall Street Journal.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $69,23 за баррель, что на $0,05 (0,07%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $1,08 (1,5%), до $69,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,13 (0,2%), до $65,90 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,01 (1,5%), до $66,03 за баррель.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере, а также действий его администрации по сокращению расходов.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также сигналы ослабления спроса на энергоносители в Китае.