Рынок акций РФ просел ниже 3210п по индексу МосБиржи на геополитических опасениях, лидировала в откате Юнипро

Москва. 6 марта. Рынок акций РФ в четверг снизился из-за вернувшихся распродаж на фоне сомнений в скором урегулировании конфликта вокруг Украины, а также ожиданий пролонгации жесткой монетарной политики ЦБ РФ; фактором давления выступила и подешевевшая из-за торговых войн нефть (фьючерс на Brent откатился к $69 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3210 пунктов, лидерами отката и оборотов торгов выступили акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-15,1%) после выхода годового отчета по МСФО, где отражены планы предстоящих высоких капзатрат компании.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3207,7 пункта (-1,7%, днем индекс опускался ниже 3190 пунктов), индекс РТС - 1128,13 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 7 марта, составил 89,5724 руб. (-21,54 копейки).

Акции ПАО "Юнипро" упали в цене до 2,247 рубля за штуку - уровень почти месячной давности; объем торгов бумагами на Мосбирже за день превысил 15,277 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Юнипро" по МСФО в 2024 году выросла на 44,8% по сравнению с 2023 годом, до 31,93 млрд руб., говорится в отчете компании. EBITDA увеличилась на 11%, до 49,11 млрд руб. Выручка составила 128,25 млрд руб. (+8,1%). Финансовые доходы "Юнипро" в 2024 г. выросли в 3 раза, до 13,04 млрд руб. Капзатраты составили 13,24 млрд руб. против 14,19 млрд руб. в 2023 г.

На счетах компании на конец 2024 г. хранилось 27,1 млрд руб. Еще 64,92 млрд руб. отражены в краткосрочных финансовых активах.

В отчете "Юнипро" также сообщается, что объем финансирования предстоящих обязательств ПАО по капитальным вложениям, связанным с модернизацией энергоблоков, капитальными инспекциями ПГУ иностранного производства и строительством парогазовых энергоблоков отечественного производства, на расширенный горизонт планирования до 2031 г. оценивается в 327,1 млрд руб.

По итогам конкурсных отборов в список объектов модернизации ТЭС вошли шесть энергоблоков Сургутской ГРЭС-2 и один энергоблок Березовской ГРЭС "Юнипро". Доля модернизируемой мощности "Юнипро" составляет 51%. В компании также отметили успешную капитальную инспекцию энергоблока № 7 (ПГУ-400 МВт) производства General Electric на Шатурской ГРЭС в ноябре 2024 - январе 2025 гг.

Подешевели в четверг также акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-3,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-2,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-2,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,6% и -2,1% "префы"), "ВК" (MOEX: VKCO) (-2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,6%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,9% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%).

"Московская биржа" по итогам 2024 года получила 79,2 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 30,3% больше, чем в 2023 году (60,77 млрд рублей), говорится в сообщении торговой площадки. В IV квартале чистая прибыль сократилась в годовом выражении на 13,2%, до 17,4 млрд рублей. Показатель оказался ниже консенсус-прогноза "Интерфакса". Опрошенные аналитики ожидали квартальную прибыль на уровне 21,8 млрд рублей.

Совет директоров МКПАО "Яндекс" (MOEX: YDEX) (+0,2%) 11 марта планирует рассмотреть вопрос о распределении прибыли и рекомендации по дивидендам за 2024 год, говорится в сообщении компании. Ранее менеджмент "Яндекса" планировал вынести на рассмотрение совета директоров рекомендацию по дивидендам за 2024 год в размере 80 рублей на акцию.

В среду издание The New York Times сообщило со ссылкой на источники в администрации, что США могут возобновить поставки оружия, если Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым. "Если он (Зеленский - ИФ) заключит соглашение, обмен разведданными продолжится, военные поставки, уже выделенные администрацией Байдена, возобновятся", - пишет издание, ссылаясь на одного из чиновников администрации президента Дональда Трампа.

Газета отмечает, что, "какой объем новой военной помощи Трамп был бы готов предоставить, не ясно". Если Зеленский уступит требованиям Белого дома, "пауза в поддержке Украины может быть относительно недолгой", говорится в публикации.

Ранее американские СМИ сообщали о решении Вашингтона приостановить всю военную помощь Украине.

Кроме того, в среду вечером президент Франции Эмманюэль Макрон выступил с телевизионным обращением к нации, в котором заявил о "российской угрозе" для французов и всей Европы. "Россия стала угрозой для Франции и для Европы", - сказал глава государства, назвав цифры вооружений, которые, по его данным, РФ будет иметь к 2030 году. Он полагает, что угроза от России выходит за рамки конфликта с Украиной, так как "Москва сделала из него всемирный конфликт".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал конфронтационным заявление президента Франции Макрона, выступившего за размещение европейских войск на Украине после достижения мира с Россией.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ядерная риторика президента Франции Макрона представляет угрозу России. При этом Лавров отметил, что Москва не видит места для компромисса в вопросе о возможности размещения европейских миротворцев на Украине.

Тем временем опубликованные накануне еженедельные данные Росстата о росте потребительских цен в России показали сохранение высокой инфляции, что предполагает пролонгацию жесткой монетарной политики ЦБ. Так, инфляция в РФ с 25 февраля по 3 марта 2025 года составила 0,15% после 0,23% с 18 по 24 февраля, 0,17% с 11 по 17 февраля, 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 3 марта составил 0,06%, с начала года - 2,09%.

Из данных за конец февраля - начало марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,15% с 10,11% на 24 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ снижается после высказываний президента Франции днем ранее. Геополитика продолжает оказывать ключевое влияние на рынок, так как может отразиться не только на экономике ряда компаний, но и на денежно-кредитной политике Банка России через воздействие на проинфляционные факторы.

Компания "Юнипро" в четверг отчиталась за 2024 год по МСФО: выручка превысила 128,2 млрд руб., чистая прибыль выросла до 31,9 млрд руб. При этом акции "Юнипро" упали, отреагировав на новые планы компании по капитальным затратам и модернизации до 2031 года в размере 327,1 млрд руб., констатирует Федосов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев также считает, что геополитической тревожности добавило выступление президента Франции Макрона, а ценовая слабость нефти при по-прежнему относительно крепком рубле негативно сказалась на бумагах нефтяного сектора. Данные Росстата по инфляции оказались неоднозначными.

Рубль в последние дни стабилизировался. С одной стороны, цены на нефть ушли ниже $70 за баррель и постепенно восстанавливается спрос импортеров на валюту после сезонного спада. С другой - на мировом рынке наблюдается ослабление американской валюты - за неделю индекс доллара (DXY) упал ниже 104 пунктов с уровня 107,5 пункта. США объявили о повышении пошлин, а ряд европейских стран заявил о планах нарастить военные расходы за счет увеличения госдефицита, отметил эксперт.

Повлиять на настроения и котировки в дальнейшем может пятничная макростатистика: отчет по рынку труда США за февраль, торговый баланс КНР, оценка ВВП еврозоны за IV квартал. Кроме того, под занавес недели выйдет отчет ФРС о денежно-кредитной политике. На российском рынке "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) опубликует финансовые результаты по МСФО за 2024 г. Прогноз по индексу МосБиржи на 7 марта - 3185-3285 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Саида Керимханова, азиатские рынки в четверг выросли вслед за США, однако Европа скорректировалась вниз. Российский фондовый рынок снизился на фоне геополитической неопределенности и жесткой ДКП Банка России.

Индекс МосБиржи на дневном графике находится выше 50-дневной экспоненциальной средней. Можно предположить, что уровнем поддержки для индикатора при развитии нисходящей коррекции может выступить отметка 3100 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ скорректировался вниз на фоне сохранения жесткой позиции Европы в украинском конфликте.

Акции ПАО "Полюс" и "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,8%) смотрелись чуть лучше рынка на фоне отскока цен на золото выше $2900 за унцию, которые в конце февраля, тем не менее, так и не поднялись до исторического пика $3000 за унцию. Накануне "Полюс" представил сильные финансовые результаты за II полугодие и весь 2024 год по МСФО, при этом по итогам конференц-звонка возможные дивиденды за IV квартал можно оценить в размере 670 руб. на бумагу с текущей доходностью около 3,4%. Совет директоров компании обсудит выплаты 10 марта, а дробление акций 1 к 10 планируется провести в конце марта - начале апреля.

Акции "Юнипро" в четверг резко упали, несмотря на сообщения о росте чистой прибыли по МСФО в 2024 году до 31,93 млрд руб. с уровня 22,04 млрд руб. годом ранее. Очевидно, негативное влияние на настроения оказали планы компании по значительному увеличению капитальных затрат в ближайшие годы, полагает аналитик.

На западных фондовых площадках в четверг не наблюдалось единства в настроениях. Европейские акции и евро пытаются показывать силу в ожидании ускорения региональной экономики в случае увеличения военных расходов, которые в то же время могут привести к прямому противостоянию с РФ. Российский рынок акций к закрытию торгов отступил от дневных минимумов и важных поддержек 3180 и 1110 пунктов по индексам МосБиржи и РТС соответственно, сохраняя краткосрочный "бычий" тренд. Чиновники в РФ, однако, дают понять, что текущая риторика ЕС вряд ли будет способствовать заключению мирного соглашения по Украине, тем самым вызывая осторожность на рынках, отметила Кожухова.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов отмечает, что индекс МосБиржи остается преимущественно зажатым между линией долгосрочного понижательного тренда, сейчас находящейся у отметки 3270 пунктов, и 20-дневной экспоненциальной средней (район 3170 пунктов). Его последние движения по-прежнему укладываются в сценарий волатильной проторговки района 3200 пунктов, отражая текущую устойчивость геополитических ожиданий и среднесрочные надежды инвесторов на дальнейшее повышение рыночных оценок, говорит аналитик.

В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,4%, южнокорейский Kospi подрос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,3%), снижаются Европа (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,5-1,4%, DAX подрос на 1,3%) и США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,4-1%).

В Японии и Южной Корее подорожали акции сталелитейных компаний. Пекин примет меры для сокращения производства стали в Китае, заявила Национальная комиссия по развитию и реформам (National Development and Reform Commission) в ходе Всекитайского собрания народных представителей в среду, однако масштабов снижения не уточнила.

Инфляция в Южной Корее в феврале замедлилась до 2% по сравнению с максимальными за полгода 2,2% месяцем ранее, согласно опубликованным в четверг официальным данным. Рынок в среднем ожидал 1,95%, пишет Trading Economics.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) ожидаемо понизил все три основные процентные ставки на 25 базисных пунктов (б.п.) по итогам мартовского заседания, завершившегося в четверг (ставка по депозитам снижена до 2,5%).

Также ЕЦБ ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны в 2025 году до 0,9% с ожидавшихся в декабре 1,1%. Ожидания на следующий год были пересмотрены до 1,2% с 1,4%, оценка на 2027 год осталась без изменения - 1,3%.

Кроме того, ЕЦБ повысил прогноз темпов роста потребительских цен в этом году до 2,3% с прогнозировавшихся ранее 2,1%. В 2026 году по-прежнему ожидается повышение на 1,9%, оценка на 2027 год была пересмотрена до 2% с 2,1%.

Инфляция в еврозоне достигнет целевых 2% в самом начале 2026 года, заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам мартовского заседания. Ранее руководство ЕЦБ прогнозировало, что темпы роста потребительских цен в валютном блоке вернутся к целевому уровню в течение 2025 года.

Производительность труда в США в IV квартале выросла на 1,5% в поквартальном выражении, стоимость рабочей силы - на 2,2%, согласно окончательным данным министерства труда страны. Предварительно сообщалось о повышении первого показателя на 1,2%, второго - на 3%. Аналитики в среднем не прогнозировали пересмотра обоих показателей, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в четверг нефть вернулась к снижению из-за ожиданий ослабления глобального спроса при увеличении предложения, а также на фоне вышедшего накануне отчета Минэнерго США о росте запасов нефти в стране.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,12 за баррель (-0,3% и -2,5% в среду), апрельская цена фьючерса на WTI - $66,04 за баррель (-0,4% и -2,9% накануне).

Давление на рынок оказывают ожидания ослабления экономической активности в мире на фоне торговых войн, начатых президентом США Дональдом Трампом, а также сигналы роста предложения на рынке. Ранее на этой неделе страны ОПЕК+ подтвердили планы постепенного сворачивания действовавших ранее добровольных ограничений на добычу нефти.

Между тем министр торговли США Говард Латник сказал в четверг, что президент США, вероятно, объявит об отсрочке введения пошлин в отношении товаров, подпадающих под действие соглашения о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (USMCA).

В интервью CNBC Латник отметил, что тарифы на эти товары могут вступить в силу 2 апреля, если Мексика и Канада не продемонстрируют значительного прогресса в борьбе с поставками фентанила.

Аналитики ЕЦБ повысили прогноз средней цены на нефть марки Brent до $74,7 за баррель в 2025 году и $70,3 за баррель в 2026 году. Прогноз на 2027 год был понижен до $68,7 за баррель. Декабрьский прогноз предполагал, что средняя цена на нефть будет составлять $71,8 за баррель в 2025 году, $70,1 за баррель в 2026 году и $69,2 за баррель в 2027 году.

Согласно вышедшим в среду данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе выросли на 3,614 млн баррелей. Эксперты ожидали увеличения запасов нефти на 0,8-1,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в четверг снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-5,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,4%), "Мосэнерго" (MOEX: MSNG) (-4,6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,5%), ПАО "Ренессанс страхование" (MOEX: RENI) (-4,4%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (-4,2%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-4%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (-3,6%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-3,3%).

Выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+8,8%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+7%), бумаги ПАО "Ковровский механический завод" (MOEX: KMEZ) (+4,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+4,3%), бумаги ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+2,2%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,3% и -2,8% "префы") в 2024 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 7,3% к показателю 2023 года - до 50,8 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в IV квартале 2024 года составила 13,2 млрд рублей, что на 26,6% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 105,97 млрд рублей (из них, 13,02 млрд рублей пришлось на бумаги "Газпрома" и 8,94 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).