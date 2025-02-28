"Финам" открыл торговую идею: покупать акции АФК Система с целью 20 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целью 20 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,3%, стоп-приказ: 15,95 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики обращают внимание на договоренность ГК "Самолет" и оператора Cosmos Hotel развивать совместно туристическое направление. Это, по их мнению, поможет АФК получить объекты под управление и расширение Cosmos Hotel.

"С технической точки зрения локальный тренд наверх продолжается, текущую коррекцию можно рассматривать как точку входа. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 15,95 руб. риск на портфель составит 0,52%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,68", - отмечают в "Финаме".

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Крупный частный инвестор в реальный сектор экономики России. Инвестиционный портфель АФК "Система" состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

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