Прогнозная цена акций Ростелекома на горизонте года - 87 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" на горизонте года составляет 87 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

Компания опубликовала результаты за четвертый квартал и весь 2024 год по МСФО. По итогам года выручка выросла на 10% (до 780 млрд руб.), квартала - на 12% в годовом выражении (до 233,9 млрд руб.).

Рост выручки "Ростелекома" связан в основном с услугами мобильной связи и ростом продаж инновационных продуктов, отмечает эксперт.

OIBDA эмитента в 2024 году выросла на 7% (до 302,5 млрд руб.), в 4К - на 8% в годовом выражении (до 80,2 млрд руб.).

Чистая прибыль "Ростелекома" в 2024 году упала на 43% (до 24,06 млрд руб.), но в четвертом квартале выросла на 152% год к году (до 4,72 млрд руб.).

Причиной снижения чистой прибыли в 2024 году, указывает Мильчакова, стал рост финансовых расходов по обслуживанию долга вдвое по сравнению с 2023 годом, возникший в 2024 году убыток от переоценки финансовых обязательств почти в 4 млрд руб. и убыток от разниц валютных курсов в размере 616 млн руб., которого в 2023 году не было. Сильный рост чистой прибыли в 4К24 в годовом выражении связан, скорее всего, с пересмотром резерва по налогам, в противном случае выросшие процентные расходы в 4К год к году тоже привели бы к чистому убытку, обращает внимание аналитик инвесткомпании. Снижение чистой прибыли, таким образом, отмечает эксперт, связано с фактором, который привел к ухудшению в 2024 году финансовых результатов многих крупных компаний - сильно взлетевшей ключевой ставкой и высокими процентами по кредитам, что ограничивает доступ бизнеса к финансированию.

Из-за снижения чистой прибыли по МСФО за 2024 год вопрос о размере дивидендов по итогам года пока остается открытым.

"Наша целевая цена обыкновенной акции "Ростелекома" составляет 87 руб. на годовом горизонте", - пишет Мильчакова в обзоре инвесткомпании.

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