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Nasdaq потерял 1,35%

Уолл-стрит закрылась без единой динамики во вторник, Nasdaq потерял 1,35%. Фондовые индексы Азии меняются без единой динамики на торгах в среду. Цены на нефть слабо поднимаются утром в среду.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги во вторник: Dow Jones слабо вырос, S&P 500 умеренно снизился, а Nasdaq Composite упал на 1,35%, вступив в фазу коррекции - то есть потерял более 10% с последнего пика.

Во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 98,3 пункта.

Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта.

"Рынки внезапно начали снижаться на опасениях замедления роста. Но ведь все беспокоились о слишком сильном росте и ускорении инфляции еще пару недель назад, - отметили аналитики Bespoke Investment Group. - Мы также хотели бы отметить, что три из пяти отчетов о производственной активности Федрезерва, опубликованных в феврале, указали на рост. Так что не все новости негативные. Экономический прогноз остается неопределенным, но разве это не обычная картина?".

Также негативным фактором для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Акции Home Depot Inc. (SPB: HD) подорожали на 2,8%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта увеличил прибыль и выручку в минувшем финквартале сильнее прогнозов рынка.

Цена бумаг Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications (SPB: ZM)) упала на 8,5%, хотя компания, предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 23%, выручку - на 3,3%.

Американский производитель безалкогольных напитков, чая, кофе, а также кофемашин и комплектующих Keurig Dr Pepper (SPB: KDP) получил чистый убыток в четвертом квартале 2024 года, при этом нарастил выручку сильнее ожиданий аналитиков. Котировки бумаг компании выросли на 2,4%.

Рыночная стоимость Cleveland-Cliffs (SPB: CLF) снизилась на 3,2%. Американская сталелитейная компания в четвертом квартале увеличила чистый убыток почти втрое и сократила выручку, однако руководство компании ожидает существенного улучшения ситуации в 2025 году.

Капитализация оператора сотовых вышек American Tower (SPB: AMT) подскочила на 6,1% после того, как компания спрогнозировала рост чистой прибыли на треть в 2025 году.

Акции Planet Fitness (SPB: PLNT) подешевели на 9,2%. Прибыль сети фитнес-центров в четвертом квартале превзошла ожидания рынка, но прогноз на текущий год оказался хуже консенсуса Уолл-стрит.

Dow Jones Industrial Average вырос на 0,37% и составил 43621,16 пункта.

Standard & Poor''s 500 опустился на 0,47% - до 5955,25 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,35% и составил 19026,39 пункта.

Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) показывают разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 3,1%.

В число лидеров подъема на Гонконгской фондовой бирже входят акции пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC, подорожавшие на 12,2%, интернет-компании Meituan (SPB: 3690) - на 9,1%, ритейлеров JD.com Inc. (SPB: JD) и Alibaba (SPB: BABA) - на 7,9% и 5,4% соответственно, производителя бутилированной воды Nongfu Spring Co. - на 7,6%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 7,4%, девелопера Longdor - на 5,5%.

Цена бумаг автопроизводителя Li Auto (SPB: LI) повысилась на 6,3% на новости о том, что компания запускает первый электровнедорожник.

При этом снижаются котировки акций нефтяных CNOOC и PetroChina Co. (SPB: 857) - на 1,6% и 0,8% соответственно, фармацевтической CSPC Pharmaceutical Group - на 4,6%, производителя продуктов питания WH Group (SPB: 288) - на 1,6%, телекоммуникационных China Unicom и China Mobile (SPB: 941) - на 1,5% и 0,9% соответственно, производителя компьютеров Lenovo - на 0,6%.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:68 МСК снизилось на 0,6%.

Существенное снижение показывают котировки акций технологических компаний, включая Tokyo Electron - на 5,8%, Renesas Electronics - на 3,9%, Disco - на 3,7%, Lasertec - на 3,4%, SoftBank Group - на 2,9%.

Также дешевеют бумаги торговых домов Marubeni Corp. и Mitsubishi Corp. после резкого подъема днем ранее.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК поднялся на 0,4%.

Котировки акций сталелитейной Posco выросли на 3,5%, автомобильной Hyundai Motor - на 1,2%, чипмейкера SK Hynix - на 1%, Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 2,2%.

Между тем цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, снизилась на 0,9%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 0,1%.

В том числе подешевели бумаги производителей урана: Boss Energy и Paladin Energy - на 4,4%, Deep Yellow - на 4,1%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto уменьшилась на 1,5% и 3,4% соответственно.

В то же время цена акций WiseTech Global, которая производит ПО для логистической отрасли, выросли на 2,1%. Компания сообщила о повышении промежуточных дивидендов на 31% после того, как ее чистая прибыль в первом финполугодии (июль-декабрь 2024 года) увеличилась на 38%.

Кроме того, выросли котировки бумаг представителей банковского сектора, в том числе Commonwealth Bank - на 1,3%, Westpac Banking - на 0,8%, National Australia Bank - на 0,4%, ANZ Group - на 1,4%.

Цены на нефть слабо поднимаются утром в среду, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии, в результате которого обе эталонные марки обновили минимумы с конца прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 мск составляет $73,24 за баррель, что на $0,22 (0,3%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на $1,76 (2,4%), до $73,02 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличились к этому времени на $0,2 (0,29%), до $69,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на $1,77 (1,5%), до $68,93 за баррель.

Как Brent, так и WTI завершили прошлую сессию на минимумах с середины декабря.

Главным негативным фактором для нефти стали опасения, что действия администрации президента США Дональда Трампа могут привести к замедлению роста мировой экономики и спроса на топливо. Ранее президент сигнализировал, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

"Прогноз для цен на нефть остается смещенным в негативную сторону, потому что будущий спрос на нефть при рисках американских пошлин отбрасывает тень на перспективы роста глобальной экономики", - сказал старший аналитик ActivTrades Рикардо Эвангелиста.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 2,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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