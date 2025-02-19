"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu на уровне "покупать"

"Финам" подтверждает рейтинг акций Baidu Inc. на Гонконгской фондовой бирже и ADS компании на NASDAQ на уровне "покупать" с целевыми ценами HKD112 и $116, что отражает потенциал роста на 26,7% и 28,6% от текущего уровня соответственно, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Гордея Смирнова.

"Отчет Baidu за 4-й квартал 2024 года показал устойчивые результаты, но снижение доходов от онлайн-рекламы продолжает вызывать обеспокоенность, а перспективы восстановления данного сегмента остаются неопределенными, - отмечает эксперт. - В то же время компания делает ставку на ИИ, активно интегрируя технологии в свои продукты, и усиливает позиции в облачном сегменте. Развитие направления AI Cloud и рост спроса на ИИ-решения в Китае создают потенциал для дальнейшего роста бизнеса и акций Baidu".

Baidu - китайский интернет-холдинг, известный самой популярной в КНР одноименной поисковой платформой.

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