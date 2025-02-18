Цена акций СПБ биржи может вырасти до 450 руб. в 2025г - Freedom Finance Global

Котировки акций "СПБ биржи" могут подняться до уровня 450 рублей за штуку в текущем году, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов.

"Мы объясняем взлет котировок бумаг эмитента тем, что на петербургской площадке запущены торги в выходные дни, так как это способствует увеличению ее комиссионных доходов. В планах компании расширить перечень финансовых инструментов, доступных для операций по субботам и воскресеньям, - отмечает эксперт. - Второстепенным фактором роста считаем надежды рынка на смягчение санкций, прежде всего наложенных OFAC ограничений на работу "СПБ биржи".

"Полагаем, что под влиянием упомянутых драйверов восходящий тренд в котировках акций биржи вполне может продолжаться. За счет перехода с пятидневной на семидневную рабочую неделю площадка стала более конкурентоспособной, так как Московская биржа от аналогичной идеи отказалась, - пишет Чернов в обзоре. - При условии снятия санкций с "СПБ биржи" ее акции способны подорожать до 800 руб., уровня на котором они торговались в январе 2022 года. Однако пока в данном вопросе прогресса не наблюдается, поэтому наш таргет по бумаге на текущий год - 450 руб."

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