"Финам" повысил рейтинг акций Incyte до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Incyte Corp. до "покупать" с сохранением целевой цены на уровне $81,3 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16,1%, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Зарины Саидовой.

"За последние 6 месяцев акции компании подорожали на 12% на фоне позитивных новостей с фронта R&D, а на этой неделе поводом для оптимизма инвесторов стали сообщения о том, что Incyte может стать объектом для поглощения со стороны кого-то из фармгигантов, - отмечает эксперт. - Отчетность компании за 4К24 не разочаровала по части динамики выручки, хотя цифры по прибыли оказались слабее ожиданий, но это нередкое явление для растущих компаний такой величины. В 2025 году у компании планируются новые запуски по пайплайну, при этом акции Incyte выглядят недооцененными с фундаментальной точки зрения - торгуются с дисконтом 16,1% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и P/S на 12 месяцев вперед".

Incyte - биофармацевтическая компания, занимающаяся поиском, разработкой и коммерциализацией препаратов в области гематологии, онкологии, а также для лечения воспалительных и аутоиммунных заболеваний.

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