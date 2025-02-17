Долгосрочные перспективы акций Интер РАО остаются позитивными - "Финам"

Долгосрочные перспективы акций "Интер РАО" остаются позитивными, говорится в аналитическом материале инвесткомпании "Финам".

"Мы с умеренным оптимизмом оцениваем перспективы российского электроэнергетического сектора в 2025 году, - пишут эксперты. - Ожидаемое замедление темпов роста экономики может привести к перетоку капитала из более проциклических отраслей в защитные бумаги энергетиков. Кроме того, возможное снижение ключевой ставки Банком России во второй половине года станет поддерживающим фактором для компаний с высокой долговой нагрузкой. Фундаментальные показатели сектора также выглядят позитивно: рост энергопотребления и тарифов будет способствовать увеличению выручки отраслевых эмитентов".

Учитывая текущую ситуацию в российской экономике, аналитики продолжают отдавать предпочтение акциям финансово устойчивых компаний со стабильной историей дивидендных выплат. Бумаги "Интер РАО", на их взгляд, полностью соответствуют этим критериям.

"2024 год оказался успешным для энергетического холдинга, который уверенно чувствует себя в условиях высоких процентных ставок благодаря значительной чистой денежной позиции, оцениваемой на конец III квартала в 477 млрд руб. (119% от рыночной капитализации), - отмечают стратеги "Финама". - Этот запас позволяет "Интер РАО" наращивать процентные доходы, которые за 9 месяцев 2024 года подскочили на 119,1% (г/г) и достигли 60,0 млрд руб. На этом фоне чистая прибыль компании выросла на 14,0% (г/г) до 110,9 млрд руб. Рост прибыли создает предпосылки для увеличения дивидендов за 2024 год, которые, по нашим оценкам, могут составить 0,403 руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 10,6%".

По мере снижения ключевой ставки и сокращения денежной "кубышки" процентные доходы утратят статус важного драйвера роста чистой прибыли, полагают в "Финаме". Тем не менее долгосрочные перспективы "Интер РАО", по мнению экспертов, остаются позитивными, в том числе благодаря стратегии диверсификации бизнеса через развитие энергомашиностроительного направления.

"Этот сегмент уже демонстрирует сильные результаты: выручка сегмента "Инжиниринг в РФ" за 9 месяцев 2024 года выросла на 51,1% (г/г) до 61,7 млрд руб., а продажи сегмента "Энергомашиностроение в РФ" увеличились в 2,9 раза и составили 21,7 млрд руб., - указывают аналитики. - Наша целевая цена по акциям "Интер РАО" составляет 4,81 руб., что предполагает потенциал роста на 27% и рейтинг "покупать".

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