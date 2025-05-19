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19 мая 2025 года 08:26
Модернизации ТЭС общей мощностью 4,1 ГВт. могут отложить
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EPA/ТАСС
19 мая. FINMARKET.RU - Правительственная комиссия поддержала перенос 14 проектов модернизации ТЭС общей мощностью 4,1 ГВт на два-три года, сообщает "Коммерсантъ", ссылающийся на материалы правительственной комиссии по развитию электроэнергетики от 15 мая. Причинами остаются задержки поставок оборудования, в связи с чем штрафы для генерирующих компаний не предусмотрены. Источник “Ъ” на рынке подтвердил, что речь идет о переносе сроков модернизации на два-три года без штрафа, на основании решения правительственной комиссии будут внесены изменения в соответствующие распоряжения правительства РФ. Из-за уменьшения объемов эффективного предложения цены на оптовом рынке электроэнергии могут вырасти, считают аналитики. Сергей Роженко из Kept считает, что ожидать снижения ценовой нагрузки на потребителей не стоит. "Хотя повышенные платежи за модернизацию на рынке мощности переносятся на более поздний срок, на рынке на сутки вперед будет меньше эффективного предложения, а значит, цены на электроэнергию пойдут наверх",— прогнозирует аналитик. Переносы, по его словам, могут повлиять на надежность энергоснабжения в ряде регионов, если одновременно будут выведены из эксплуатации устаревшие блоки, промышленное потребление вырастет, а сетевая инфраструктура там развита слабо.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, ТЭС, модернизация, перенос
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