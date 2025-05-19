Россия получила первый после начала СВО суверенный рейтинг за границей

19 мая. FINMARKET.RU -получила первый после начала СВО суверенныйза границей: китайское агентство CCXI оценило устойчивость экономики выше, чем до спецоперации.

Россия получила первый после начала СВО на Украине суверенный кредитный рейтинг в иностранном агентстве – BBB+g со "стабильным" прогнозом от китайского China Chengxin International Credit Rating (CCXI), пишут "Ведомости". Такой рейтинг означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость и такой же риск дефолта. Полученная Россией оценка выше той, которая была у нее в CCXI до спецоперации, – BBB-g. После событий 2022 г. CCXI сначала понизило рейтинг России до BBg, а летом 2022 г. и вовсе отозвало его.

Российская экономика постепенно адаптируется к санкциям и демонстрирует устойчивость к потрясениям, а геополитические риски стабилизируются, пишет CCXI в обоснование рейтинга. Осмотрительная финансовая и денежно-кредитная политика властей, достаточные международные резервы ($687,3 млрд на 9 мая, по данным Банка России) и фонд национального благосостояния (11,75 трлн руб. на 1 апреля, по данным Минфина) оказывают сильную поддержку стране в обслуживании внешнего долга, констатирует агентство.

Государственный долг России очень низкий, обязательства по нему страна выполняет в срок и в полном объеме, констатировало CCXI. Объем внутреннего госдолга на 1 мая – 24,989 трлн руб., внешнего – $53,9 млрд, из них по еврооблигациям – $32,8 млрд, сообщал Минфин. Объем ВВП за 2024 г. Росстат в апреле оценил в 201,15 трлн руб. в текущих ценах ($2,466 трлн).

Существенное расширение военно-промышленного сектора во время украинского конфликта снизило энергетическую зависимость России и может позволить стране постепенно восстановить гражданское развитие экономики на основе этих цепочек поставок, указывает CCXI. Но китайское агентство обеспокоено риском дисбаланса спроса и предложения в России на фоне высоких государственных расходов, дефицита рабочей силы и усиливающегося давления высокой инфляции. В этом году, ожидает CCXI, на фоне высоких ставок инфляция немного замедлится, а экономический рост будет умеренным. Годовая инфляция в России с 6 по 12 мая замедлилась до 10,09% с 10,21% неделей ранее. Для обуздания роста цен Банк России с октября 2024 г. удерживает ключевую ставку на уровне 21% годовых.

Факторами, которые могут привести к повышению рейтинга России в будущем, CCXI назвало ослабление санкций, снижение геополитического риска, более высокие, чем сейчас ожидается, перспективы экономического роста и др. А вот ухудшение экономических перспектив новой эскалацией конфликта на Украине, истощение фонда национального благосостояния, существенные изменения в системе обслуживания долга или выход управления им из-под контроля, которые приведут к фактическому дефолту, побудят CCXI рассмотреть возможность понижения рейтинга.