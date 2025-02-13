Акции Московской биржи могут вырасти до 252,68 руб. в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Акции "Московской биржи" могут вырасти до 252,68 руб. уже в ближайшие дни при сохранении благоприятного геополитического фона, полагает эксперт инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги "Мосбиржи" в четверг вышли в лидеры роста в том числе на фоне публикации информации о суммарном объеме торгов на рынке акций 12 февраля текущего года в размере 422,5 млрд руб. - максимум с марта 2022 года, - отмечает аналитик в комментарии. - 13 февраля на утренней сессии при этом был зафиксирован максимальный за всю историю объем торгов акциями и облигациями 85 млрд руб. С 15 февраля "Мосбиржа" также начнет тестировать торги выходного дня, что в перспективе должно привести к увеличению ее доходов".

С технической точки зрения акции "Мосбиржи" достигли пика с июля 2024 года 237,38 руб. и на этой неделе тестируют линию среднесрочного нисходящего тренда, к формированию которого перешли после обновления в июне исторического максимума 252,68 руб., указывает Кожухова.

По мнению аналитика, при сохранении благоприятного геополитического фона бумаги "Мосбиржи" уже в ближайшие дни могут развить рост к 252,68 руб., в том числе в ожидании возможного ослабления санкций и даже возвращения к торгам ряда нерезидентов в ближайшие месяцы при самом благоприятном сценарии.

" Кроме того, инвесторы наверняка могут рассчитывать на выплату привлекательных дивидендов по итогам 2024 года, - подчеркивается в комментарии. - О сохранении позитивных сигналов по Мосбирже можно говорить при положении выше 208 руб. (возможная цель бумаг при краткосрочной коррекции) и 200 руб. (актуальность среднесрочного восходящего тренда)".

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