"БКС МИ" сохраняет нейтральную оценку акций Группы ЛСР

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет нейтральную оценку перспектив акций "Группы ЛСР" и целевую цену на уровне 830 руб., что предполагает потенциал снижения на 6%, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Операционные результаты компании за 2024 год продемонстрировали сильное падение продаж по сравнению с 2023 годом, - отмечает аналитик Андрей Шаров. - При этом в IV квартале показали хороший рост относительно просадки в III квартале из-за отмены льготной ипотеки. Продажи могут оставаться под давлением в условиях высоких процентных ставок, при этом сохранение уровня цен поддерживает маржу. Динамика строительных материалов в годовом сопоставлении в целом позитивная. Это поддерживает бизнес в условиях снижения продаж недвижимости".

Эксперт считает снижение продаж в IV квартале по сравнению с прошлым годом слишком сильным. Тем не менее восстановление относительно предыдущего квартала, по его мнению, говорит о том, что спрос на покупку жилья по семейной ипотеке остается стабильным, а сохранение уровня цен позитивно для маржинальности. Шаров ожидает, что в условиях высоких процентных ставок продажи могут оставаться под давлением и сохраняет "нейтральный" взгляд на акции "Группы ЛСР", текущая оценка по P/E 2025п составляет 4,1х против средне исторического 5,8х.

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