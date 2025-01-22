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Главная / Мнения аналитиков / Акции РусАла не являются инвестиционно привлекательными в данное время - "Газпромбанк Инвестиции"
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22 января 2025 года 12:53
Акции РусАла не являются инвестиционно привлекательными в данное время - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "РусАла" не являются инвестиционно привлекательными в данное время, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции". На фоне роста поставок российского алюминия в Китай в Европе рассматривается вопрос о введении ограничений на поставки российского алюминия в страны Европейского союза - данное решение может быть принято уже в феврале, отмечают эксперты. При этом в связи с появлением новостей о возможных ограничениях цены на алюминий за последнюю неделю ожидаемо выросли и достигли уровня $2650 за тонну. "В последние годы "РусАл" принимал меры по изменению своих торгово-логистических цепочек. В результате принятых мер доля выручки компании от поставок в ЕС за шесть месяцев 2024 года снизилась до 22% после 31% в аналогичном периоде предыдущего года, а доля Азии, наоборот, выросла до 42% против 33% за шесть месяцев 2023 года, при этом по итогам 2024 года мы не исключаем дальнейший рост доли выручки компании от поставок на азиатском направлении, - пишут аналитики. - Таким образом, в случае введения ограничений ЕС на поставки российского алюминия "РусАл", на наш взгляд, сможет адаптироваться к новым условиям работы." Однако свободный денежный поток компании, по мнению стратегов сервиса, может находиться под давлением в случае начала реализации проекта строительства глиноземного завода в Ленинградской области. В настоящее время по проекту идут изыскания, и, если они будут успешными, компании может потребоваться 400 млрд рублей на строительство завода (прогнозный срок запуска очередей - 2028 и 2032 годы). Помимо этого, по оценкам экспертов, "Норникель", одним из крупнейших акционеров которого является "РусАл", не будет распределять дивиденды по итогам 2024 года, что также отразится на денежных потоках компании. "Учитывая высокую долговую нагрузку компании, потенциальный рост капитальных затрат и вероятный рост себестоимости при изменении цепочек поставок, мы не считаем акции "РусАла" инвестиционно привлекательными", - делают вывод аналитики "Газпромбанк Инвестиций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУСАЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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