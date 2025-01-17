Рубль вечером отыграл дневные потери и немного повысился в паре с юанем

Москва. 17 января. Юань развернулся вниз и немного подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль перешел к повышению в последний торговый день недели, несмотря на снижение цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 13,87 руб., что на 3,9 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 3,75 копейки, до 102,4137 руб./$1, и уменьшил курс евро на 94,63 копейки, до 104,8609 руб./EUR1.

"В течение недели биржевой курс рубля плавно ослабевал по отношению к юаню, несмотря на сверхнизкие юаневые ставки и высокие цены на нефть. К концу недели курс закрепился вблизи 13,9 руб./юань. Мы не исключаем, что на следующей неделе, на фоне предстоящих геополитических событий, волатильность на валютном рынке может вырасти. В то же время поддержку рынку могут начать оказывать продажи валюты экспортерами в преддверии налогового периода (единый день уплаты налогов - 28 января)", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

"Рубль после негативного старта некоторое время дешевел к юаню, который немного не дошел до уровня 14 руб. Вскоре российская валюта отыграла почти все потери сессии, но затем вернулась к дневным минимумам и торгуется в небольшом минусе. Разнонаправленная динамика рубля сохраняется на фоне противоположного воздействия на него санкционного и сезонного фактора. Это создает равновесие между спросом на иностранную валюту и ее предложением, что ослабляет волатильность котировок, консолидирующихся в узком диапазоне", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств-основных торговых партнеров России в декабре 2024 года вырос на 1,0% по отношению к ноябрю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В 2024 году реальный эффективный курс рубля снизился на 0,9%. В 2023 году реальный эффективный курс рубля упал на 24,7% после роста в 2022 году на 24,7%.

За 2024 год реальный курс рубля к доллару США снизился на 5,7% и к евро - на 1,3%, к юаню - вырос на 0,5%.

Федеральный бюджет РФ по итогам 2024 года исполнен с дефицитом в ранее запланированном размере 1,7% ВВП, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. "Такой же и будет", - сказал он, отвечая на вопрос о фактическом размере дефицита в 2024 году при плане в 1,7% ВВП.

Изначально законом о бюджете на 2024 год предусматривался дефицит в размере 1,595 трлн рублей, или 0,9% ВВП. Весной прошлого года он был увеличен до 1,1% ВВП, или 2,120 трлн рублей.

Позже, после получения правительством права увеличить общий объем расходов федерального бюджета в 2024 году на сумму до 1,5 трлн рублей без проведения этих изменений через парламент, дефицит стал оцениваться в 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП. В конце декабря министр финансов РФ Антон Силуанов говорил, что финальные параметры исполнения бюджета "уложатся" в ожидаемые 1,7% ВВП.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению вечером в пятницу.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 0,84% - до $80,61 за баррель. Котировки февральских фьючерсов на WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на 1,03% - до $77,85 за баррель.

После публикации в пятницу сильных данных о строительстве жилья и промышленном производстве в США участники рынка деривативов понизили оценку вероятности снижения процентных ставок Федеральной резервной системы более чем на 25 базисных пунктов в этом году, по данным CME FedWatch.

Масштабное снижение ставок могло бы оказать более существенную поддержку экономике, в том числе стимулировать спрос на нефть.

Давление на нефтяные котировки также оказывают новости о заключении сделки между Израилем и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. Как заявили в канцелярии израильского премьера, представители Израиля, ХАМАС, США и Катара официально подписали соответствующее соглашение в Дохе.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно повысились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 16 января поднялась на 11 базисных пунктов - до 20,85% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу, напротив, уменьшилась на 4 базисных пункта, до 20,89% годовых, версия на три месяца повысилась на 2 базисных пункта, до 21,05% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 20,11% годовых.