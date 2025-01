Мировые фондовые индексы без единой динамики, нефть умеренно дорожает

Фондовые индексы США завершили разнонаправленными изменениями 2-й день подряд. Азиатские рынки акций не показывают единой динамики. Нефть умеренно дорожает, Brent чуть выше $80 за баррель

Американские фондовые индексы завершили разнонаправленными изменениями уже вторую сессию подряд.

Nasdaq Composite зафиксировал снижение пятые торги подряд, при этом Dow Jones и S&P 500 выросли.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказали хорошие макроэкономические показатели, сообщает Trading Economics. Однако все внимание рынка приковано к отчету об изменении потребительских цен в США в последний месяц прошлого года, который будет обнародован в среду. Он может повлиять на решение Федеральной резервной системы относительно уровня базовой процентной ставки на заседании, запланированном на 28-29 января.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 3,3% относительно того же месяца предыдущего года, сообщило во вторник министерство труда. Это максимальный прирост с февраля 2023 года.

Тем не менее, аналитики в среднем прогнозировали еще более значительный подъем - на 3,4%, по данным Trading Economics. В ноябре индекс PPI повысился на 3%.

Индекс оптимизма представителей малого бизнеса в США в декабре подскочил до максимума более чем за шесть лет. Значение индикатора составило 105,1 пункта по сравнению со 101,7 пункта в ноябре, по данным Национальной федерации независимого бизнеса (NFIB). Это стало неожиданностью для аналитиков, которые прогнозировали снижение показателя до 100,5 пункта, сообщает MarketWatch.

United Rentals (SPB: URI), крупнейшая в США компания в сфере проката различного оборудования, объявила о намерении купить более мелкого конкурента H&E Equipment Services за $4,8 млрд. Котировки акций H&E взлетели более чем вдвое, United Rentals - на 5,9%.

Цена бумаг KB Home выросла на 4,8%. Строительная компания увеличила чистую прибыль и выручку в четвертом финансовом квартале (сентябрь-ноябрь), причем оба показателя оказались лучше прогнозов.

Акции MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) подорожали на 4,2%. Разработчик программного обеспечения сообщил о возобновлении покупки биткойнов в рамках стратегии по наращиванию резервов этой криптовалюты.

Кроме того, стоимость Caterpillar (SPB: CAT) выросла на 2,5%, PayPal Holdings (SPB: PYPL) - на 3,8%, Celanese (SPB: CE) - на 5,4%, Goldman Sachs Group (SPB: GS) - на 1,5%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 1%, Salesforce Inc. (SPB: CRM) - на 1,4%.

В то же время котировки акций Eli Lilly (SPB: LLY) упали на 6,6% - до минимума почти за два месяца. По предварительной оценке, выручка фармацевтической компании в четвертом квартале составила около $13,5 млрд, что на 45% выше показателя того же периода предыдущего года. Результат оказался хуже среднего прогноза опрошенных FactSet аналитиков в $13,9 млрд.

Цена бумаг сталелитейных компаний Cleveland-Cliffs (SPB: CLF) и Nucor Corp. (SPB: NUE) снизилась на 2,6% и 0,9% соответственно. По данным СМИ, компании готовят совместное предложение о приобретении US Steel. Предполагается, что Cleveland-Cliffs купит все акции US Steel за денежные средства и затем продаст Nucor "дочку" US Steel - Big River Steel. Cleveland-Cliffs намерена предложить менее $40 за акцию US Steel. Японская Nippon Steel хотела заплатить $55 за бумагу ($14,1 млрд в общей сложности), но ее уже согласованную сделку с US Steel из соображений национальной безопасности в начале года заблокировал президент США Джо Байден.

Котировки акций Boeing Co. (SPB: BA) опустились на 2,1%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 1,3%, Amgen (SPB: AMGN) - на 1,1%, Biogen Inc. (SPB: BIIB) - на 4,7%, Dollar General (SPB: DG) - на 3,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,3%.

Кроме того, сократилась капитализация представителей технологической отрасли, включая Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 1,1%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,5%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,7%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,4%.

Dow Jones Industrial Average во вторник увеличился на 221,16 пункта (на 0,52%) и составил 42518,28 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 6,69 пункта (на 0,11%) - до 5842,91 пункта.

В то же время индекс Nasdaq Composite снизился на 43,71 пунктов (на 0,23%) и завершил сессию на отметке 19044,39 пункта.

Азиатские фондовые индексы колеблются разнонаправленно на торгах в среду.

Внимание трейдеров направлено на данные о динамике потребительских цен в США за декабрь, которые, как ожидается, повлияют на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Минтруд США опубликует эту статистику в 16:30 мск в среду.

Японский Nikkei 225 теряет 0,2%. В числе лидеров снижения в Токио - акции Advantest Corp. (-4%), Fuji Electric (-1,9%), Mitsubishi Chemical Group (-1,9%). В то же время дорожают бумаги Keyence Corp. (+3,9%), Nintendo (+2,5%), Mitsubishi UFJ Financial (+1,6%).

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,4%. Накануне представители Народного банка Китая (НБК, центробанк страны) заявили, что регулятор будет поддерживать экономику страны в 2025 году за счет снижения процентных ставок, а также смягчения требований к резервам банков. Инвесторы, однако, ждут конкретных шагов от китайских властей, отмечает Trading Economics.

Заметное снижение в ходе торгов в Шанхае демонстрируют акции SAIC Motor (-4,4%), Zijin Mining (-2,9%), Guangzhou Automobile (-2,8%), а также Shanghai Petrochemical (-2,8%).

Гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 0,1%. Уверенно дорожают акции Semiconductor Manufacturing (+4,3%), Xinyi Solar (+4,1%), Techtronic Industries (+1,8%), Tencent (SPB: 700) Holdings (+1,3%). В числе лидеров снижения - бумаги Sands China (SPB: 1928) (-3,6%), а также Geely Automobile (-2,3%).

Значение южнокорейского фондового индекса KOSPI увеличилось на 0,1%. Политические проблемы в стране сохраняются: в среду агентство "Ренхап" сообщило, что следователи по делу президента Южной Кореи Юн Сок Еля задержали его и увезли из резиденции на допрос.

Ранее, в декабре 2024 года, парламент отстранил Юн Сок Ёля от власти после его попытки ввести в стране 3 декабря военное положение для борьбы с политическими оппонентами. Затем суд выдал ордер на арест Юн Сок Ёля, его обвиняют в том числе в попытке организации мятежа и злоупотреблении властью.

Статданные, опубликованные в среду, показали рост безработицы в стране в декабре до максимальных за три года 3,7% на фоне экономической и политической неопределенности. В ноябре безработица составила 2,7%.

В числе лидеров роста в Сеуле - акции Samsung Heavy Industries (+9,9%) и SK Hynix (+2,2%). В то же время дешевеют бумаги Hyundai Motor (-0,5%), Kia Corp. (-3,2%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,2%.

Цены на нефть эталонных марок слабо поднимаются утром в среду на сигналах сокращения запасов этого топлива в США по итогам предыдущей недели.

Мартовские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 мск подорожали на $0,11 (0,14%) - до $80,03 за баррель. Во вторник эти контракты снизились в цене на $1,09 (1,4%), до $79,92 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,23 (0,3%) - до $77,73 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $1,32 (1,7%), до $77,50 за баррель.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 2,6 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 3,5 млн баррелей.

Кроме того, трейдеры по-прежнему пытаются оценить возможные последствия американских санкций в отношении российской энергетической отрасли.

"Китай и Индия, до сих пор являвшиеся главными покупателями российской нефти, вынуждены искать альтернативные источники поставок, чтобы не нарушать санкции США. Индийские НПЗ, по сообщениям СМИ, уже отказываются принимать поставки нефти из России", - отметил аналитик Commerzbank Карстен Фритш.

Commerzbank также полагает, что ужесточение санкций США в отношении Венесуэлы и Ирана при Дональде Трампе может еще сильнее сократить предложение нефти на мировом рынке, тем самым развеяв опасения избытка поставок.