"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 710,9 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 710,9 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,9%, стоп-приказ: 632,3 рубля, говорится в комментарии инвестиционной компании.

На взгляд аналитиков, локально бизнес "Татнефти" поддерживают повышенные рублевые цены на нефть. На фоне стабильного дисконта на сорт Urals и слабого рубля сейчас Urals стоит около 6500 руб./барр., что является крайне комфортным значением для "Татнефти".

Среди других сильных сторон "Татнефти" эксперты "Финама" выделяют наличие чистой денежной позиции, что позволяет в меньшей степени страдать от жесткой ДКП, а также эффективную нефтепереработку.

"С технической точки зрения акции демонстрируют разворотные тенденции после значительной коррекции. Идея на рост бумаги с целью 710,9 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 632,3 руб. риск на портфель составит 0,22%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,9", - указывают в инвесткомпании.

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

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