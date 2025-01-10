Рубль в пятницу немного усилил темпы снижения в паре с юанем на фоне новых антироссийских санкций

Москва. 10 января. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в пятницу, рубль упал на фоне введения новых антироссийский санкций. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,72 руб., что на 14 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 11 января на 37,65 копейки, до 101,9146 руб./$1, и уменьшил курс евро на 4,29 копейки, до 105,0464 руб./EUR1.

"На валютном рынке 2025 год начался спокойно. Биржевой курс рубля варьировался в диапазоне 13,5-13,8 руб. за юань на фоне низких объемов торгов. Мы не исключаем плавного ослабления рубля в ближайшие дни ввиду сокращения продаж валюты со стороны ЦБ до 3,41 млрд руб./день против 8,4 млрд руб./день в конце 2024 года. Кроме того, давление на отечественную валюту продолжают оказывать геополитические риски", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Соединенные Штаты вводят санкции против "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), сообщил в пятницу вечером Минфин США. Согласно сообщению управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC), санкции вводятся также против сербской компании NIS, которая является "дочкой" "Газпром нефти".

Кроме того, Минфин США включил в антироссийский санкционный список руководителей нефтегазовых компаний. В сообщении министерства отмечается, что в SDN List попали Вадим Воробьев (глава "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)), Александр Дюков (глава "Газпром нефти"), Наиль Маганов ("Татнефть" (MOEX: TATN)), Сергей Кудряшов ("Зарубежнефть"), Владимир Чернов ("Башнефть" (MOEX: BANE)). Кроме того, к перечисленным лицам добавлен Юсуф Алекперов.

Цены на нефть сократили темпы роста вечером в пятницу после объявления об ужесточении санкций в отношении России.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 2,4%, до $78,75 за баррель. В ходе сессии международный бенчмарк впервые с октября прошлого года достигал $80 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 2,33%, до $75,66 за баррель.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения в отношении политики США при Дональде Трампе, в том числе относительно введения пошлин на канадскую нефть и выдачи разрешений на разработку новых месторождений. Также участники рынка опасаются торговых конфликтов, которые могут нарушить поставки энергоносителей.

Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке, полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Людмила Рокотянская.

"Нефть марки Brent завершает третью неделю подряд ростом. Ключевой фактор, оказавший поддержку "черному золоту", - ожидания новых санкций США против российской нефти, - пишет аналитик. - Американские власти могут усилить давление на так называемый "теневой флот", который позволяет России продавать нефть выше "потолка" в $60 за баррель. Дестабилизация потоков российской нефти может в моменте частично сократить предложение на мировом рынке и тем самым поддержать нефтяные цены".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 9 января поднялась на 53 базисных пункта - до 21% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц в пятницу увеличилась на 2 базисных пункта, до 21,11% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 20,89% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 19,93% годовых.