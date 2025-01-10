Цены евробондов РФ в конце декабря - начале января продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 10 января. Котировки российских еврооблигаций в конце декабря - начале января продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). Суверенные спреды к доходности базовых активов для некоторых выпусков евробондов РФ слегка сузились, а для ряда бумаг немного расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 30 декабря была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение, в результате которого доходность десятилетних госбумаг США превысила отметку 4,6% годовых, достигнув семимесячного максимума.

Глобальных инвесторов беспокоил вопрос, как долговой рынок будет чувствовать себя в условиях более длительного периода высоких процентных ставок и импортных пошлин, которые избранный президент США Дональд Трамп планирует ввести против стран Европейского союза и Китая. Фьючерсы на размер базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) указывали на то, что значительная часть рынка ждет всего лишь одного ее понижения в 2025 году (на 25 базисных пунктов).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре 2024 года вырос до максимальных за девять месяцев 49,3 пункта с 48,4 пункта месяцем ранее, говорилось в опубликованном 3 января сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал сохранение индекса на ноябрьском уровне. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля прошлого года.

Очередное снижение котировок US Treasuries произошло после публикации в США сильных статданных, сигнализировавших об устойчивости американской экономики. При этом динамика цен отечественных евробондов вновь не выходила за рамки бокового диапазона.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в декабре поднялся до 54,1 пункта по сравнению с 52,1 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Аналитики в среднем ожидали менее значительного роста показателя - до 53,3 пункта. Сильные статданные уменьшают вероятность активного смягчения денежно-кредитной политики ФРС. Участники рынка ждут, что Федрезерв снизит ставку только в июне, после чего будет удерживать ее до конца года, по данным FedWatch от CME Group.

В среду, 8 января, трейдеры оценивали сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для внедрения масштабной программы импортных пошлин. Протокол декабрьского заседания ФРС, опубликованный 8 января, показал, что руководители американского ЦБ намерены придерживаться осторожного подхода к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики и видят возможность замедления темпов снижения базовой процентной ставки. Участники заседания также отмечали повышенную неопределенность, связанную со скорым возвратом Трампа на пост президента США.

Член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер считает, что Федрезерву следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в этом году. "Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления на мероприятии ОЭСР в Париже в среду. Уоллер согласен с мнением о том, что планируемые Трампом меры могут усилить инфляцию в США. Однако он считает, что "существенного и устойчивого" эффекта они иметь не будут.

В последний день недели, 10 января, цены US Treasuries вновь снизились под давлением опубликованной в США достаточно "сильной" статистики по рынку труда, в то время как сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Количество рабочих мест в американской экономике в декабре увеличилось на 256 тыс. (это максимальный прирост за последние девять месяцев). Согласно уточненным данным, в ноябре показатель вырос на 212 тыс., а не на 227 тыс., как сообщалось ранее. Показатель за октябрь также был пересмотрен, в результате чего подъем числа рабочих мест в октябре-ноябре оказался на 8 тыс. ниже предыдущей оценки. Безработица в стране в прошлом месяце снизилась до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 165 тыс., по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics предполагали увеличение на 160 тыс. При этом большинство экспертов не ожидало изменения безработицы с ноябрьского уровня.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году за период с 30 декабря по 10 января снизились в цене на 0,15%, подешевев до 70,05% от номинала (их доходность увеличилась на 5 базисных пунктов, составив 9,14% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 2%, до 69,67% от номинала (доходность выросла на 24 базисных пункта и составила 8,98% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 12 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году не изменился в цене, которая, как и двумя неделями ранее, составила 30,94% от номинала (его доходность выросла на 9 базисных пунктов - до 16,8% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за две недели на 0,16%, до 71,51% от номинала (их доходность увеличилась на 74 базисных пункта и составила 30,2% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году прибавили в цене 0,05%, подорожав до 65,24% от номинала (доходность выросла на 35 базисных пунктов, составив 22,6% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,04% - до 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 17 базисных пунктов, составив 15,14% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась всего на 0,02% - до 66,86% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.