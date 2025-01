Brent торгуется около $76,1 за баррель

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в четверг. Фондовые индексы материкового Китая снижаются в пятницу, остальная Азия в плюсе. Цены на нефть продолжают расти в пятницу утром.

Американские фондовые индексы завершили первую торговую сессию в 2025 году с негативной динамикой.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 9 тыс. - до 211 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Это минимальный показатель за восемь месяцев.

Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 222 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось на 3,5 тыс. - до 223,25 тыс.

Количество продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 21 декабря, сократилось на 52 тыс. и составило 1,844 млн. Эксперты ожидали 1,89 млн.

Dow Jones Industrial Average в четверг уменьшился на 151,95 пункта (на 0,36%) и составил 42392,27 пункта.

Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Boeing Co. (SPB: BA), подешевевшие на 2,9%, Nike Inc. (SPB: NKE) и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 2,6%.

При этом наиболее существенный прирост котировок показали бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 3% и 1,3% соответственно.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 30 пунктов (на 0,16%) и завершил сессию на отметке 19280,79 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 по итогам торгов опустилось на 13,08 пункта (на 0,22%) - до 5868,55 пункта.

Среди компаний, которые входят в расчет данного индикатора, наиболее существенно потеряли в цене бумаги Tesla (SPB: TSLA) - на 6,1% и General Motors (SPB: GM) - на 3,6%.

В среду электромобиль Tesla Cybertruck загорелся близ входа в гостиницу Trump International Hotel, одним из владельцев которой является избранный президент США Дональд Трамп. Находившийся внутри машины человек погиб, еще семеро получили незначительные травмы.

Фондовые индексы материкового Китая снижаются, в то время как другие азиатские рынки акций показывают положительную динамику.

Биржи Японии остаются закрытыми в связи с празднованием Нового года.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:33 МСК опустился на 0,4%, при этом гонконгский Hang Seng увеличился на 0,6%.

Доходность десятилетних гособлигаций КНР упала до очередного рекордного минимума (около 1,6% годовых) на ожиданиях значительных изменений в денежно-кредитной политике Народного банка Китая, направленных на поддержание экономического роста в стране, сообщает Trading Economics.

Лидерами подъема среди компонентов Hang Seng выступают акции производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810), подорожавшие на 4,1%.

Помимо этого, существенно прибавили в цене бумаги представителей полупроводниковой отрасли Semiconductor Manufacturing International Corp. и Sunny Optical Technology Group - на 2,1% и 1,7% соответственно, а также автопроизводители Li Auto (SPB: LI) и Geely - на 1,2% и 0,7% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:28 МСК вырос на 1,7%.

Цена акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, увеличилась на 2,4%, генерирующей Korea Electric Power (SPB: KEP) - на 1,4%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,2%, сталелитейной Posco - на 3,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день поднялся на 0,5%.

Наиболее существенный прирост котировок показали акции производителей урана Deep Yellow (+9,4%), Boss Energy (+5,2%) и Paladin Energy (+4,3%).

При этом капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 0,5% и 0,6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок продолжают повышаться в пятницу после увеличения по итогам предыдущей сессии.

Это обусловлено как ожиданиями роста экономики Китая и, соответственно, увеличением спроса на нефть со стороны крупнейшего мирового импортера, так и продолжающимся сокращением запасов в США, сообщает Trading Economics.

Также поддержку рынку оказывают прогнозы похолодания во многих частях США, отмечает MarketWatch.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:09 МСК составляли $76,08 за баррель, что на $0,14 (на 0,2%) превышает уровень на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты подорожали на $1,29 (на 1,7%) - до $75,93 за баррель.

Цена фьючерсов на марку WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросла на $0,23 (на 0,3%) - до $73,34 за баррель. По итогам предыдущей сессии котировки этих контрактов увеличились на $1,41 (на 2%) и достигли $73,13 за баррель, что является максимумом с середины октября, по данным Dow Jones Market Data.

По итогам 2024 года цена Brent снизилась на 3,1%, в то время как WTI - практически не изменилась.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 27 декабря, сократились на 1,178 млн баррелей, сообщило министерство энергетики США в четверг. Они уменьшились по итогам шестой недели подряд.

Резервы бензина выросли на 7,717 млн баррелей, дистиллятов - на 6,406 млн баррелей.