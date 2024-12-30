Проинфляционные риски вынуждают инвесторов сохранять "защитный" профиль долгового портфеля -ПСБ

Проинфляционные риски вынуждают инвесторов сохранять "защитный" профиль долгового портфеля, отмечается в аналитическом материале Промсвязьбанка (ПСБ).

"2024 год российский долговой рынок завершает с рекордно высокой ключевой ставкой и надеждами на разворот ДКП и снижение геополитической премии в следующем году, - отмечают эксперты банка. - Однако пока проинфляционные риски остаются высокими, что требует от инвесторов сохранять преимущественно "защитный" профиль долгового портфеля:

- ограниченный процентный риск (фокус на короткие флоатеры);

- хэджирование валютного риска через замещающие облигации;

- минимизация кредитного риска в условиях жесткой ДКП (эмитенты с рейтингом ААА/АА)".

Корпоративные флоатеры в условиях высокой неопределенности, по мнению аналитиков ПСБ, должны оставаться основой облигационного портфеля. "Несмотря на снижение котировок большинства флоатеров при расширении маржи к базовым ставкам (КС/RUONIA), данный инструмент фактически остается безальтернативным для хэджирования процентного риска. - пишут они. - Давление со стороны первичного рынка, вероятно, несколько снизится за счет постепенной переориентации эмитентов на бумаги с фиксированным купоном, что позволит стабилизировать котировки флоатеров. Вместе с тем, рекомендуем поддерживать срочность портфеля на уровне менее двух лет для ограничения рыночного риска".

Облигации с фиксированным купоном в текущих условиях являются преимущественно спекулятивной идеей в расчете на окончание цикла ужесточения политики ЦБ, пролагают в ПСБ. По итогам I квартала 2025 года аналитики не рекомендуют увеличивать долю данного класса активов выше 20%. В дальнейшем при появлении более четких сигналов по снижению геополитических рисков и развороту ДКП данная доля может быть увеличена. В зависимости от риск-аппетита для консервативных инвесторов эксперты рекомендуют корпоративные выпуски с рейтингом ААА-АА и срочностью ~3 лет и длинные ОФЗ-ПД (от 10 лет) для более рискованных инвестиций.

"Валютные замещающие облигации наравне с флоатерами должны присутствовать в облигационных портфелях для защиты от рисков ослабления рубля, - пишут далее стратеги банка. - В уходящем году рынок был под давлением, как высоких рублевых ставок, так и продаж со стороны банков из-за ограничения ОВП. При этом замещение суверенных еврооблигаций снимает неопределенность в части потенциального навеса предложения бумаг на рынке. Ожидаем стабилизацию котировок замещающих облигаций по мере выгашивания коротких выпусков. Однако в данном сегменте также рекомендуем поддерживать относительно короткую срочность портфеля (~2 лет). При выборе валют отдаем предпочтение бумагам, номинированных в долларах США".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.