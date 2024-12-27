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27 декабря 2024 года 09:13

Единой динамики на рынках акций нет, Brent у $73,3 за баррель

Dow Jones завершил торги слабым ростом, S&P 500 и Nasdaq незначительно снизились. Нефть стабильна после спада накануне, Brent у $73,3 за баррель. Азиатские рынки акций растут, исключение составляет Южная Корея.

Американские фондовые индексы изменились незначительно и разнонаправленно по итогам первой сессии после Рождества при низкой активности торгов.

Статданные, обнародованные в четверг, показали неожиданное уменьшение числа новых заявок на пособие по безработице в США. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до минимальных за месяц 219 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 220 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.

В числе лидеров роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average по итогам торгов стали акции Honeywell International (SPB: HON) Inc. (+1,3%), UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. (+1%), Procter & Gamble Co. (SPB: PG) (+0,7%), Boeing Co. (SPB: BA) (+0,6%). В то же время заметно подешевели бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-0,9%), Salesforce Inc. (SPB: CRM) (-0,8%), Amgen (SPB: AMGN) (-0,5%).

Стоимость акций Uber Technologies (SPB: UBER) Inc. опустилась на 0,2%. В среду стало известно, что регулирующие органы Тайваня заблокировали сделку Uber по покупке местного бизнеса германского сервиса доставки Delivery Hero SE, работающего под брендом Foodpanda, за $950 млн.

Капитализация MicroStrategy Inc. (SPB: MSTR) упала на 4,8%. Американский разработчик ПО, корпоративной стратегией которого является создание резервов биткойнов, объявил о намерении вынести на голосование акционеров вопрос о резком увеличении числа акций в обращении с целью привлечь средства для покупки биткойнов.

Бумаги Tesla (SPB: TSLA) Inc. подешевели на 1,8%. Производитель электромобилей опубликует данные о поставках машин за четвертый квартал на следующей неделе. Аналитики в среднем ожидают, что поставки Tesla в октябре-декабре достигли рекордных 510 тыс. электромобилей, пишет Market Watch.

Стоимость акций Apple Inc. (SPB: AAPL) увеличилась на 0,3% - до $259,02. Аналитики Wedbush вновь улучшили прогнозную цену бумаг компании - до $325 c $300. Как говорится в обзоре экспертов, Apple находится на пороге "золотой эры роста", стимулируемой искусственным интеллектом.

Котировки акций ряда других крупных IT-компаний завершили торги снижением, в том числе, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 0,2%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - на 0,3%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в четверг увеличился на 28,77 пункта (0,07%) и составил 43325,8 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 2,45 пункта (0,04%) - до 6037,59 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 10,77 пункта (0,05%), составив 20020,36 пункта.

Азиатские фондовые индексы в основном растут в пятницу, исключение составляет южнокорейский индикатор.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 1,8% в ходе торгов.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали снижение промпроизводства в стране в ноябре на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем. Спад промпроизводства был зафиксирован впервые с августа, в октябре показатель вырос на 2,8%. В годовом выражении промпроизводство в Японии в ноябре уменьшилось на 2,8% (+1,4% в октябре), сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.

Розничные продажи в Японии в прошлом месяце увеличились на 1,8% к октябрю, что является максимальным месячным повышением с сентября 2021 года. Показатель поднялся на 2,8% относительно ноября прошлого года (максимально с августа), тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 1,7%.

Безработица в Японии в ноябре осталась на уровне 2,5%, как и ожидалось, число новостроек сократилось на 1,8% в годовом выражении (прогноз рынка - снижение на 0,1%).

Акции японского автопроизводителя Toyota Motor Corp. прибавляют в цене 0,9%. Ранее издание Nikkei сообщило со ссылкой на источники, что компания ставит целью увеличить показатель рентабельности капитала вдвое - до 20%.

В числе лидеров роста в Токио в пятницу - акции Nidec Corp. (+4%), Renesas Electronic Corp. (+4%), Murata Manufacturing (+3,3%), Suzuki Motor (+2,1%).

Китайский индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют по 0,3% в ходе торгов.

Заметное повышение в Шанхае демонстрируют акции CITIC Securities и Huatai Securities (по 0,8%), а также Shanghai Baosteel Packaging (1%).

Стоимость бумаг китайского производителя аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. увеличилась на 0,1% на торгах в Шэньчжэне. Накануне стало известно, что компания планирует получить листинг в Гонконге. Совет директоров CATL одобрил этот план, однако для его реализации необходимо разрешение китайских регуляторов, в том числе Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг КНР (China Securities Regulatory Commission, CSRC).

В Гонконге дорожают акции Semiconductor Manufacturing International (+6,5%), Xiaomi (SPB: 1810) (+4,9%), Meituan (SPB: 3690) (+0,6%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi теряет 1% в ходе торгов, дешевеют акции Hyundai Motor (-0,7%) и Kia Corp (-1,6%).

Австралийский фондовый индекс S&P/ASX 200 поднялся на 0,4%.

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются утром в пятницу.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:16 мск подорожали на 1 цент - до $73,27 за баррель. В четверг эти контракты снизились в цене на $0,32 (0,4%), до $73,26 за баррель.

Котировки февральских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на 3 цента - до $69,65 за баррель. Накануне фьючерсы подешевели на $0,48 (0,7%), до $69,62 за баррель.

Рынок ждет официальных данных о запасах топлива в США, которые будут обнародованы в пятницу в 21:00 мск. Публикация отчета была перенесена на два дня из-за рождественских праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго укажет на снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Кроме того, поддержку котировкам оказывают надежды на новые меры стимулирования экономики Китая. Ранее СМИ со ссылкой на источники написали, что власти КНР согласовали выпуск специальных гособлигаций на рекордные 3 трлн юаней ($411 млрд) в 2025 году. Поступления от продажи бумаг будут направлены на субсидии для стимулирования потребления, модернизацию оборудования предприятий и инвестиции в продвинутые отрасли, где большую роль играют инновации.

Однако этот фактор поддержки сошёл на нет на сообщениях, что Китай резко сократил импорт нефти из США за последний год, отметил главный рыночный стратег Jones Trading Майк О''Рурк.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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