Рынок акций РФ в четверг превысил 2766п по индексу МосБиржи, раллировал на 21% О''Кей на новостях

Москва. 26 декабря. Рынок акций РФ в четверг продолжил подъем, отыгрывая декабрьское решение Банка России оставить ключевую ставку неизменной, а также нейтральные недельные данные Росстата по инфляции, в то время как внешние площадки после католического Рождества подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи превысил 2766 пунктов, при этом лидерами роста выступили акции ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+4,2%) и "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+3,7%); во "втором эшелоне" раллировали на 21% расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2766,57 пункта (+1,2%, максимум сессии - 2776,33 пункта), индекс РТС - 878,3 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 декабря, составил 99,2295 руб. (-38,3 копейки).

Вышедшие накануне после закрытия основных торгов на Мосбирже данные Росстата показали, что инфляция с 17 по 23 декабря составила 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря и 0,48% с 3 по 9 декабря. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ).

Подорожали в четверг акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+3,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,7%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,5%), бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2% и +2,2% "префы"), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,4%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,1%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,4% и +0,8% "префы"), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,1%).

ВТБ в ноябре заработал 47,5 млрд рублей по МСФО, что в 3,2 раза больше результата за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении банка. За 11 месяцев чистая прибыль группы составила 452,2 млрд рублей, показав рост на 8,2% в годовом выражении.

Всего в 2024 году ВТБ планирует заработать 550 млрд рублей по МСФО. "Мы подтверждаем свои прогнозы по достижению рекордного уровня чистой прибыли и рентабельности капитала в 2024 году", - заявил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов, комментируя отчетность.

Акционеры "Татнефти" на повторном внеочередном собрании 26 декабря утвердили дивиденды за третий квартал 2024 года в размере 17,39 рубля на акцию (по итогам 9 месяцев - 55,59 руб./а, с учетом выплаченных за I полугодие 38,2 руб./а), говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 8 января.

"Газпром" в 2024 году увеличил добычу газа на 61 млрд куб. м - до 416 млрд куб. м, объявил в ходе совещания, посвященного подведению предварительных итогов года, председатель правления компании Алексей Миллер. Таким образом, добыча газа концерна превысит не только показатель 2023 года (355 млрд куб. м), но и 2022 года (413 млрд куб. м).

Кроме того, "Газпром" в 2024 году поставил в Китай по газопроводу "Сила Сибири" около 31 млрд куб. м газа, сообщил Миллер. Для 2024 года был предусмотрен контрактный объем в 30 млрд куб. м.

Подешевели в четверг акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (-2,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи на подъеме в четверг отметился выше 2775 пунктов. Укрепление рубля замедлилось, а цены на нефть умеренно подросли. Основной мотивацией для покупателей акций остается смягчение монетарного сигнала ЦБ РФ.

По данным Росстата, недельная инфляция практически не изменилась. После пятничного решения ЦБ РФ по ставке рынок менее чутко реагирует на статданные. На европейских биржах в четверг продолжилась рождественская пауза, американские биржи вернулись к торгам в небольшом "минусе".

В пятницу станет известна предварительная оценка сальдо внешней торговли товарами США за ноябрь. На российском рынке акционеры "Группы Астра" (MOEX: ASTR) на внеочередном собрании обсудят утверждение дивидендов за 9 месяцев. На ВОСА Ozon (MOEX: OZON) в повестке значится вопрос редомициляции компании с Кипра. Совет директоров "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) рассмотрит концепцию стратегии на период до 2030 года. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 декабря - 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов также полагает, что ключевое влияние на рынок продолжает оказывать оптимизм после решения Банка России о сохранении ключевой ставки на уровне 21%, которое вышло вразрез с ожиданиями инвесторов. Индекс МосБиржи поднялся к уровням середины ноября, причем укрепляющийся рубль не оказывает заметного давления на котировки бумаг.

Расписки "О''Кей" вышли в лидеры роста после новостей о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов менеджменту. "Мечел" (MOEX: MTLR), чей бизнес негативно реагирует на ужесточение ДКП из-за существенной долговой нагрузки, продолжает попытки коррекции вверх после решения ЦБ сохранить ставку. Котировки акций "Самолета" (MOEX: SMLT) (-0,1%) снизились, несмотря на намерения компании продлить программу обратного выкупа. Подросли акции ПАО "ЕвроТранс" (MOEX: EUTR) (+1,4%, до 105,3 рубля) в преддверии ВОСА по дивидендам, в рамках которого будет обсуждаться вопрос об утверждении выплат за 9 месяцев в размере 6,48 рубля на акцию. На ВОСА "Магнита" в четверг утверждается решение по дивидендам за 9 месяцев (560 рублей на акцию). Акционеры "Татнефти" утвердили дивиденды за III квартал, отметил Федосов.

Как полагает аналитик ФГ "Финам" Саид Керимханов, новостной фон в преддверии новогодних праздников, скорее всего, будет скудным, крупных отчетов также не ожидается в ближайшие дни. Традиционно в предпраздничные дни активность торгов на биржах сокращается.

Инвесторы позитивно восприняли решение Народного банка Китая о сохранении ставки по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF) на уровне 2%. Вложения китайского регулятора в финансовую систему в рамках MLF оцениваются в 300 млрд юаней. Учитывая истечение в декабре срока погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток денежных средств из банковской системы страны составил 1,15 трлн юаней, что является максимальным оттоком средств с 2014 года.

Российские индексы продолжают предновогоднее ралли после декабрьского решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку и на фоне дорожающей нефти. Однако, учитывая ускорение инфляции и геополитическую напряженность, рост в ближайшие дни может замедлиться или индекс вовсе начнет корректироваться, полагает аналитик.

ВТБ завершил сделку по приобретению акций Почта банка, увеличив свой пакет до 100%: 49,99% ВТБ выкупил у "Почты России" (OKPO code: 41587589). Помимо этого, группа отчиталась по итогам ноября и 11 месяцев, отметил аналитик.

Индекс МосБиржи находится выше 50-дневной экспоненциальной средней и продолжает движение к уровню сопротивления 2800 пунктов. Если бенчмарку не удастся преодолеть данную отметку, он может начать корректироваться в сторону поддержки в районе 2586 пунктов, считает Керимханов.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи вполне способен до конца года подняться к отметке 2800 пунктов. Инвесторы, готовые к повышенным рискам, могут рассмотреть к покупке бумаги компаний, которые сильно упали в уходящем году - это акции девелоперов, "ВК" (MOEX: VKCO), "Мечела" и "М.Видео" (MOEX: MVID). На волне роста всего рынка они могут демонстрировать динамику, опережающую индекс. Более консервативным инвесторам можно обратить внимание на акции с хорошей дивидендной доходностью, преимущественно компаний-экспортеров ("Роснефть" (MOEX: ROSN), "Татнефть", "ЛУКОЙЛ", НЛМК). Также неплохой идеей выглядят акции компаний с высоким потенциалом органического роста - "Яндекс" (MOEX: YDEX), Ozon и "Т-Технологии", считает Головинов.

Как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), вышедшая статистика Росстата показала падение индекса потребительских настроений россиян до минимума за два года, умеренное замедление роста промышленного производства в ноябре (+3,7% после +4,8% г/г месяцем ранее) и сокращение темпов роста потребительских цен за неделю с 0,35% до 0,33% н/н. В годовом выражении, впрочем, инфляция ускорилась с 9,4% до 9,6% г/г. В целом ценовую статистику пока нельзя назвать позитивной, но для регулятора сейчас важнее начавшееся охлаждение в кредитовании, которое может замедлить инфляцию в будущем, полагают эксперты.

Нефтяной рынок будет отыгрывать в конце недели данные по запасам от Минэнерго США, однако в текущих условиях низкой активности влияние этих цифр может оказаться незначительным - котировки Brent способны остаться вблизи $73-74 за баррель, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, южнокорейский KOSPI просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), однако проседают США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,1-0,2%).

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, Гонконга и Австралии в четверг закрыты в связи с рождественскими праздниками.

Накануне Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

В среду глава Банка Японии Кадзуо Уэда сказал, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками, и не дал сигналов трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до 219 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Показатель предыдущей недели подтвержден на уровне 220 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 223 тыс. с этого уровня, по данным Bloomberg.

На нефтяном рынке к вечеру в четверг цены растеряли дневной прирост, игроки ожидают данных Минэнерго США о запасах сырья.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,59 за баррель (+0,01%), февральская цена фьючерсов на WTI - $70,09 за баррель (-0,01%).

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю упали на 3,2 млн баррелей.

Министерство энергетики США перенесло публикацию еженедельных данных о запасах энергоносителей в стране на 21:00 МСК пятницы из-за праздников. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозируют, что отчет Минэнерго покажет снижение запасов нефти на 2 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки "О''Кей" (+21,2%), акции "Ижстали" (MOEX: IGST) (+12,7% и +14,6% "префы"), ПАО "Мосгорломбард" (MOEX: MGKL) (+11,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+6,3%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (+4,3%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+3,8%), МКПАО "Лента" (MOEX: LENT) (+3,8%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+3,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+3,4%).

Совет директоров группы "О''Кей" (O''KEY Group S.A.) принял решение о продаже бизнес-сегмента гипермаркетов его менеджменту, говорится в сообщении компании. В конце 2023 года гендиректором бизнеса гипермаркетов стал Константин Арабидис, который до назначения работал в качестве CFO всей группы.

Гипермаркеты работают под тем же названием - "О''Кей". В результате сделки будет приобретена сеть магазинов, товарный знак, логистическая инфраструктура и прочие материальные и нематериальные активы. Продажа гипермаркетов "отвечает наилучшим интересам группы и всех ее акционеров", говорится в сообщении.

Сумма сделки не раскрывается. На совершение сделки потребуется разрешение правкомиссии по иностранным инвестициям, отмечают в компании. При этом второй бизнес-сегмент, развивающий дискаунтеры "ДА!", сохранится в периметре группы.

Подешевели бумаги ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-2,6%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,4%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 109,31 млрд рублей (из них 17,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 15,73 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 10,32 млрд рублей на акции "Газпрома").