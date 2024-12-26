"Финам" повысил рейтинг акций Caterpillar до "держать

"Финам" повысил рейтинг акций Caterpillar с "продавать" до "держать", подняв при этом прогнозную стоимость с $315,5 до $340,5 за штуку на горизонте года, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.

"Основной причиной ухудшения выручки Caterpillar является непростое состояние американского рынка недвижимости на фоне дорогой ипотеки и высоких цен на жилье, в то время как продажи турбин и двигателей, производимых компанией, продемонстрировали рост практически во всех регионах. С течением времени появились предпосылки полагать, что положение дел на рынке недвижимости Штатов может улучшиться в 2025 году и эмитент покажет более позитивные результаты, - пишет эксперт. - Ключевыми рисками мы видим ухудшение глобальной экономической конъюнктуры, усиление геополитической напряженности и торговой конфронтации между США и Китаем, а также снижение заказов".

Caterpillar - ведущий мировой производитель техники и оборудования для горнодобывающей, нефтегазовой, строительной, железнодорожной и промышленной отраслей.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.