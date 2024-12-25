Рынок акций РФ в среду превысил 2730п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом" в ожидании данных по инфляции

Москва. 25 декабря. Рынок акций РФ в среду вырос после утренней коррекции в рамках локальной фиксации прибыли игроками на итогах ралли с конца прошлой недели после решения ЦБ РФ не менять ключевую ставку; активность торгов была выше средней в ожидании свежей статистики по инфляции в РФ, при этом внешние ориентиры отсутствовали (большинство мировых рынков не работает в связи с празднованием католического Рождества). Индекс МосБиржи превысил 2730 пунктов, при этом локомотивом подъема вступили бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+3,3%) и "Мосбиржи" (MOEX: MOEX) (+4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи вырос до 2732,83 пункта (+1,6%, утром индекс опускался в район 2666 пунктов, во второй половине торгов индекс поднимался до 2751,11 пункта), индекс РТС - до 864,25 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже повысились в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 декабря, составил 99,6125 руб. (-26,04 копейки).

Подорожали в среду также "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,2%), бумаги "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+3,1%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,1% и +1,9% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,6%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1,2% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

После закрытия рынка вышли данные Росстата по инфляции, показавшие ее рост с 17 по 23 декабря на уровне 0,33% после 0,35% с 10 по 16 декабря и 0,48% с 3 по 9 декабря. С начала месяца рост цен к 23 декабря составил 1,30%, с начала года - 9,50%. Из данных за 23 дня декабря этого и прошлого годов следует, что на 23 декабря годовая инфляция в РФ ускорилась до 9,58% с 9,50% на 16 декабря (8,88% на конец ноября), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ РФ).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в течение дня набрал растущие обороты и в моменте превышал отметку 2750 пунктов - позитивная переоценка акций на российском рынке в контексте смягчения монетарных сигналов ЦБ РФ продолжается.

Рост был практически фронтальным, тон задавали тяжеловесы - акции "Газпрома", Сбера, "ЛУКОЙЛа". При этом рубль укреплялся, а торговля шла без основных внешних ориентиров. В четверг ожидаются собрания акционеров "Татнефти" и "Магнита", посвященные обсуждению дивидендных выплат. Совет директоров "Интер РАО" планирует утвердить бизнес-план на 2025 год.

Данные Росстата показали умеренные темпы инфляции, что может способствовать сохранению позитивного настроя инвесторов. В то же время в оставшиеся дни до праздников очень вероятны и локальные коррекции. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 декабря - 2650-2775 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых финансовых рынках в среду не наблюдалось резких движений, а биржи в США, Европе, Великобритании и Гонконге были закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

На текущей неделе инвесторы ожидают публикации в США данных по первичным заявкам на пособие по безработице в декабре, а также предварительную оценку торгового баланса за ноябрь. Согласно сообщению The Wall Street Journal, американские банки подали иск к ФРС, обвинив ее в непрозрачной процедуре проведения стресс-тестов. В иске отмечается, что отсутствие прозрачности приводит к существенной волатильности и непредсказуемости требований к капиталу банков. На этом фоне подорожали акции крупнейших банков США (JPMorgan, Wells Fargo (SPB: WFC), Bank of America).

Российский рынок акций в среду возобновил рост, индекс МосБиржи отскочил выше 2700 пунктов. Акции "Газпрома" растут благодаря оптимистичным заявлениям руководства компании. Слабо просели акции "Группы Астра" (MOEX: ASTR) (-0,04%) на фоне новостей, что совет директоров утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую снижение выплат с 50% до 25% от скорректированной чистой прибыли. Индекс МосБиржи движется выше 100-дневной скользящей средней и все еще не выглядит перегретым, что сохраняет потенциал для роста к отметке 2800 пунктов, считает Смирнов.

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, рынок акций после слабого начала дня восстановил позиции, индекс МосБиржи вернулся к уровням середины ноября, при этом сдерживающим фактором выступило укрепление рубля, что можно связать с налоговым периодом и поступлением дивидендов.

Акции "Газпрома" вторые торги подряд поддерживают индексы на фоне корпоративных новостей. Накануне зампред правления компании Фамил Садыгов заявил, что за 2024 год EBITDA компании превысит 2,8 трлн руб., а ND/EBITDA снизится до 2,1х. Общий объем инвестиционной программы в 2025 году снизится до 1523,7 млрд руб. В среду вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по нескольким маршрутам.

Акции ПАО "Южуралзолото" продолжили коррекцию вниз, несмотря на новости о появлении в составе акционеров нового совладельца - Газпромбанка (MOEX: GZPR) с долей 22%. Подросли акции ПАО "Полюс" - компания назначила ВОСА на 3 февраля, на котором будет рассматриваться вопрос о дроблении акций с коэффициентом 1:10, отметил Федосов.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что на рынке акций РФ сохранится невысокая активность в перспективе до конца уходящего года, поскольку для продолжения устойчивого роста необходимы новые драйверы. Одним из таких драйверов могут стать позитивные годовые отчеты российских компаний, которые будут обнародованы уже в следующем году.

Импульс к росту на рынке акций несколько ослаб после отрезвляющих комментариев ЦБ РФ. Директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган заявил о том, что декабрьское решение регулятора по ставке является паузой, а не завершением цикла ужесточения монетарной политики. Более того, Банк России готов к новому повышению ключевой ставки, если в последующие месяцы появятся сомнения в устойчивости тенденции на охлаждение кредитования.

Таким образом, Банк России несколько развеял сомнения и надежды рынка в отношении скорого разворота денежно-кредитной политики в сторону смягчения и дал понять, что может корректировать свои действия и риторику в зависимости от реакции экономики на решения регулятора. На данный момент ожидается, что годовая инфляция в России достигнет пика в апреле 2025 года, после чего начнет активно снижаться. Соответственно, можно предположить, что цель по инфляции в 4% будет достигнута не ранее осени 2025 года, отмечают эксперты компании "Цифра брокер".

В Азии в среду на работавших рынках наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,01%).

Биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии были закрыты в связи с празднованием Рождества. В среду не работают биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также в США. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь повторил в среду, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками. Его слова не дали сигнала трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

"Сроки и темпы корректировки денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической активности и цен, а также от финансовых условий", - сказал Уэда, выступая на деловой конференции в Токио.

Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 1,15 трлн юаней ($158 млрд). Это максимальный отток с 2014 года.

На нефтяном рынке цены выросли на предпраздничных торгах во вторник, восстановив понесенные днем ранее потери.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $73,63 за баррель (+1,4%), февральская цена фьючерса на WTI - $70,12 за баррель (+1,2%).

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств на поддержку национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивал последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждал официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (MOEX: FESH) (+10,1%), ПАО "Уралкуз" (MOEX: URKZ) (+8,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+7,3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+6,9%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+6,7%), бумаги "Самараэнерго" (MOEX: SAGO) (+5,9%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (MOEX: HIMC) (+5,9%), бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+4,6%).

Снизились акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-4,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,7%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 147,11 млрд рублей (из них 30,11 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 24,41 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 18,36 млрд рублей на акции "Газпрома").