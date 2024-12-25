Роснефть и Газпром - фавориты в нефтегазовом секторе на 2025г - ПСБ

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) выделяют в качестве фаворитов нефтегазового сектора на следующий год акции "Роснефти" и "Газпрома", сохраняя прогнозные цены по ним на уровне 720 руб. и 180 руб. соответственно, сообщается в стратегии банка на 2025 год.

"Невысокие ожидаемые цены на нефть в 2025 году (Urals - $69,5/барр.) будут компенсироваться слабым рублем, что благоприятно скажется на экспортерах, - прогнозируют эксперты. - Также постепенная отмена ограничений по добыче в рамках ОПЕК+ должна способствовать восстановлению операционных показателей. В то же время внутренние факторы, такие как рост налоговой нагрузки и необходимость обслуживать долг при высоких ставках, будут негативно влиять на финансовые результаты большинства эмитентов сектора. С точки зрения санкций, не ожидаем значительного давления, по крайней мере, в отношении нефтяных компаний".

Среди них аналитиков привлекает "Роснефть", которая, к тому же, публикует отчетность на ежеквартальной основе, что позволяет более детально анализировать ее и оценивать ситуацию в отрасли.

"Компания стабильно выплачивает дивиденды дважды в год и продолжает быть очень эффективной на операционном уровне, удерживая крайне низкие расходы на добычу ($2,8/барр.), - отмечают стратеги ПСБ. - Это позволяет компании демонстрировать маржинальность по EBITDA на уровне 30% в среднем. Ожидаемые операционные результаты (+22% к текущей добыче ЖУВ), а также поддержка со стороны государства, по нашему мнению, недостаточно учитываются в котировках. Возобновление программы обратного выкупа акций также должно поддержать котировки "Роснефти".

На газовом рынке ситуация, по оценке аналитиков банка, складывается достаточно благоприятно с точки зрения ценовой конъюнктуры: с весны стоимость кубометра газа на спотовом рынке растет, и, скорее всего, сезонный фактор сыграет в плюс и в начале 2025 года. Поддержку также окажет внутреннее потребление - газификация регионов.

Из компаний сектора эксперты предпочитают очень дешевый "Газпром", в то время как инвестиционный потенциал "НОВАТЭКа" на данный момент неочевиден из-за санкций, касающихся его флагманских проектов.

"Акции "Газпрома" опустились до уровня 11-летней давности, мы считаем это хорошей возможностью для входа на долгосрочную перспективу, - указывают аналитики. - Компания успешно переориентировалась на Китай, с планами по расширению экспорта туда до 98 млрд куб. м (сейчас 38 млрд) в год, а также рассматривает потенциальные рынки сбыта в Иране и странах Центральной Азии. Налоговые льготы (отмена надбавки к НДПИ на 600 млрд руб. в год) и консолидация Сахалинской Энергии вкупе с ожидаемыми более высокими ценами на газ должны способствовать росту финансовых результатов. Несмотря на убыток за 3 квартал 2024 года, "Газпром" за 9 месяцев копит базу для выплаты дивидендов, но, по нашему мнению, сможет вернуться к их выплатам лишь с 2026 года".

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