Фондовые индексы США завершили предрождественские торги уверенным ростом. Фондовые индексы Японии и материкового Китая слабо снижаются в среду. Цены на нефть выросли более чем на 1% во вторник, Brent закрылась по $73,58 за баррель.

Фондовые индексы США уверенно выросли во вторник, предпраздничные торги были укороченными.

В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством.

Из статданных на эту неделю запланирована только публикация еженедельного отчета о количестве новых заявок на пособие по безработице в США. Он будет обнародован в четверг в 16:30 мск.

Лидерами роста среди компонентов Dow Jones Industrial Average во вторник стали бумаги Walmart Inc. (SPB: WMT) (+2,5%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (+2%), а также Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (+1,8%), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) (+1,6%), American Express Co. (SPB: AXP) (+1,6%).

Акции American Airlines Group (SPB: AAL) Inc. подорожали на 0,6%. Авиакомпания во вторник приостанавливала все полеты в США на некоторое время из-за технических проблем. Позднее полеты были возобновлены, сообщило Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Котировки бумаг Nvidia Corp. (SPB: NVDA) и Broadcom (SPB: AVGO) Inc. выросли на 0,4% и 3,2% соответственно. Эксперты Morgan Stanley (SPB: MS) позитивно оценивают перспективы производителей чипов, ориентированных на ИИ-разработки, на 2025 год. Nvidia и Broadcom входят в число компаний с наилучшими перспективами, по мнению Morgan Stanley.

Рыночная стоимость United States Steel Corp. увеличилась на 2%. Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) не пришел к консенсусу по вопросу возможных угроз национальной безопасности страны в результате планируемой покупки United States Steel Corp. японской компанией Nippon Steel. CFIUS направил отчет с итогами анализа сделки президенту США Джо Байдену, которому предстоит за 15 дней принять решение по ней. Байден ранее обещал ее заблокировать.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 1,2%. Аналитик Wedbush Дэн Айвз ждет уверенного подъема их стоимости в этом году, сохраняя рекомендацию "покупать" для бумаг компании. Айвз полагает, что Apple станет первой компанией, капитализация которой превысит $4 трлн. Он также прогнозирует рекордные продажи iPhone в 2025 фингоду.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) Inc. подскочила на 7,4%, несмотря на то, что компания объявила об отзыве около 700 тыс. электромобилей Model 3 и Model Y, а также электропикапов Cybertruck.

Стоимость акций Netflix Inc. (SPB: NFLX) увеличилась на 2,3%, до $931,71. Аналитики KeyBanc повысили прогнозную цену бумаг компании до $1000 с $785, сохранив рекомендацию "покупать" для них. Эксперты полагают, что акции Netflix в 2025 году опередят по динамике индекс S&P 500 в целом, поскольку "интенсивность конкуренции ослабляется", и множество прямых трансляций будет стимулировать рост вовлеченности зрителей.

Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник поднялся на 309,08 пункта (0,91%) и составил 43297,03 пункта.

Значение S&P 500 увеличилось на 65,97 пункта (1,1%) - до 6040,04 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 266,24 пункта (1,35%), составив 20031,13 пункта.

Фондовые индексы Японии и материкового Китая снижаются в среду, в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь повторил в среду о том, что ЦБ необходимо внимательно следить за различными рисками. Его слова не дали сигнала трейдерам о том, будут ли повышены процентные ставки в следующем месяце.

"Сроки и темпы корректировки денежно-кредитной политики будут зависеть от развития экономической активности и цен, а также от финансовых условий", - сказал Уэда, выступая на деловой конференции в Токио.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:31 МСК уменьшилось на 0,1% на фоне низкой активности торгов.

"Участников на рынке почти нет, поэтому маловероятно, что рынок покажет какое-либо четкое направление, - полагает президент Ichiyoshi Asset Management Мицушиге Акино. - На рынке наблюдается разворот, и те виды отраслей, которые до сих пор показывали хорошие результаты, продаются".

Лидерами снижения цен выступают акции производителя электронных компонентов Fuji Electric (-3,1%), а также интернет-компании Rakuten (-3%), разработчика игр Konami (-2,3%) и производителя стальной продукции Japan Steel Works (-2,2%).

При этом наиболее существенный подъем демонстрируют бумаги автопроизводителей Nissan Motor и Toyota Motor, которые подорожали на 7,3% и 3,8% соответственно.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:31 МСК опустился менее чем на 0,1%.

Народный банк Китая сохранил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

С учетом того, что в декабре истекает срок погашения кредитов на 1,45 трлн юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 1,15 трлн юаней ($158 млрд). Это максимальный отток с 2014 года.

Цены на нефть выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,95 (1,3%), до $73,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на февраль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на $0,86 (1,2%), до $70,1 за баррель.

Сообщения СМИ о том, что в 2025 году Китай может выпустить специальные казначейские облигации на рекордную сумму 3 трлн юаней ($411 млрд) с целью привлечения средств на поддержку национальной экономики, обнадежили нефтяных трейдеров. Китай является одним из крупнейших мировых импортеров и потребителей нефти.

Поддержку котировкам продолжают оказывать опасения, связанные с геополитической напряженностью в Восточной Европе и на Ближнем Востоке, а также перспектива ужесточения санкций против России и Ирана.

Между тем сдерживающее влияние на нефтяные цены оказывают ожидания избытка предложения сырой нефти на фоне неясных перспектив спроса и укрепление доллара США, делающее сырьевые товары менее привлекательными.

Рынок оценивал последние заявления избранного президента США Дональда Трампа, пригрозившего восстановить контроль Вашингтона над Панамским каналом, если плата за проход по нему судов не будет снижена, а также ждал официальных данных по коммерческим запасам нефти в США, которые на этой неделе будут опубликованы с задержкой из-за праздников.

"Можем предположить, что WTI будет торговаться около отметки $70 до пятницы, когда выйдет запоздалый еженедельный отчет Управления энергетической информации, который задаст дополнительные ценовые ориентиры", - говорится в аналитической записке Ritterbusch.

В среду биржи США, Великобритании, Германии Франции и других стран Европы, а также Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи в Рождеством. Многие площадки останутся закрытыми и в четверг.