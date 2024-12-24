Цена нефти пока может остаться вблизи$73/барр. - банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефти марки Brent пока могут остаться вблизи уровня $73 за баррель, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

API во вторник опубликует свои недельные оценки по запасам в США, но в связи с праздниками вряд ли они значимо повлияют на цены, отмечают эксперты в обзоре.

Курс валютной пары юань/рубль сохраняет потенциал к повторному движению в сторону 13,6 руб. за юань, полагают аналитики банка.

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